Topo

Entretenimento

Alane Dias é eleita a mais bem-vestida do 4º dia de The Town; veja o look

Alane Dias no quarto dia do festival The Town - Agnews
Alane Dias no quarto dia do festival The Town Imagem: Agnews
do UOL

De Splash, em São Paulo

14/09/2025 14h52

O público do UOL elegeu Alane Dias como a celebridade mais bem-vestida do 4º dia de The Town.

O que aconteceu

A ex-BBB escolheu um conjunto com inspiração boho para curtir o sábado no festival. Ela combinou um top frente única com uma minissaia, ambos marrons.

Relacionadas

Galisteu comenta novas dinâmicas de A Fazenda: 'Vai ser bem divertido'

Gil do Vigor fala de admiração por Ana Maria: 'Ela é humilde e simples'

Apaixonada pelo Brasil, Katy Perry já terminou casamento no país

O ponto de destaque do look foi a jaqueta neon. A peça era colorida com um degradê de laranja, pink e vinho.

O visual ficou completo com sapato e acessórios. Alane calçou um par de botas caramelo com capa, e apostou numa sobreposição de cintos.

No festival, Alane falou com Splash sobre seus planos nas artes cênicas. "Estou concluindo os meus estudos. Tenho alguns projetos, mas nada que eu possa falar muito. Mas estou muito feliz com a fase que eu estou vivendo, me reconectando cada vez mais com o meu eu artístico e me redescobrindo também em novas outras formas de fazer arte", disse a paraense.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Orlando Morais passa por 'cirurgia difícil' para tratar apneia do sono

Alane Dias é eleita a mais bem-vestida do 4º dia de The Town; veja o look

Sheila Mello faz tratamento para sequelas do hidrogel no bumbum

Galisteu comenta novas dinâmicas de A Fazenda: 'Vai ser bem divertido'

Fernanda Torres fala após polêmica sobre campanha de filme brasileiro para o Oscar

Fernanda Torres se pronuncia após polêmica por 'Manas': 'Não era campanha'

Show de Camila Cabello no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Show de Katy Perry no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Fernanda Campos narra agressão após ter casa assaltada: 'Me enforcou'

Justiça dá 15 dias para Fontenelle indenizar Giselle Itié; entenda a briga

Virginia Fonseca admite já ter bisbilhotado celular do ex: 'Deu raiva'