Alane Dias é eleita a mais bem-vestida do 4º dia de The Town; veja o look
O público do UOL elegeu Alane Dias como a celebridade mais bem-vestida do 4º dia de The Town.
O que aconteceu
A ex-BBB escolheu um conjunto com inspiração boho para curtir o sábado no festival. Ela combinou um top frente única com uma minissaia, ambos marrons.
O ponto de destaque do look foi a jaqueta neon. A peça era colorida com um degradê de laranja, pink e vinho.
O visual ficou completo com sapato e acessórios. Alane calçou um par de botas caramelo com capa, e apostou numa sobreposição de cintos.
No festival, Alane falou com Splash sobre seus planos nas artes cênicas. "Estou concluindo os meus estudos. Tenho alguns projetos, mas nada que eu possa falar muito. Mas estou muito feliz com a fase que eu estou vivendo, me reconectando cada vez mais com o meu eu artístico e me redescobrindo também em novas outras formas de fazer arte", disse a paraense.