Topo

Entretenimento

Lula lamenta morte de Hermeto Pascoal: 'O Brasil se despede com gratidão'

Hermeto Pascoal morreu ontem aos 89 anos - Divulgação
Hermeto Pascoal morreu ontem aos 89 anos Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

14/09/2025 09h45

O presidente Lula lamentou a morte de Hermeto Pascoal em publicação no X hoje.

O que aconteceu

Lula afirmou que a música e a cultura brasileira "devem muito" a Hermeto Pascoal. "O talento e a incansável criatividade deste alagoano de Arapiraca o consagraram internacionalmente, e influenciaram gerações de músicos de todo o mundo", diz a publicação do presidente.

Relacionadas

Hermeto, o bruxo que transformou o mundo em música

Quem era Ilza, esposa de Hermeto homenageada em álbum vencedor do Grammy

Famosos lamentam morte de Hermeto Pascoal: 'Nunca foi desse plano'

Ele ressaltou a abrangência da obra do músico. "Multi-instrumentista, compositor e arranjador, Hermeto transformou em música tudo o que tocava: do piano à flauta, do berrante até instrumentos improvisados de cozinha e brinquedos. Dialogou com o jazz, a música popular brasileira e as tradições regionais. Em 2010, eu tive a honra de condecorá-lo com a Ordem do Mérito Cultural".

O presidente sugeriu uma celebração a Hermeto Pascoal. "Hermeto sempre nos ensinou a não deixar a tristeza dominar. Por isso, convido os brasileiros a celebrarem sua história e sua música. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que foram inspirados por sua arte. O Brasil se despede com gratidão deste grande artista."

Hermeto Pascoal morreu ontem aos 89 anos. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos. "No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d'água, a cachoeira, a música universal segue viva", disse nota divulgada em suas redes sociais.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Hermeto Pascoal: velório do artista acontece na segunda em Bangu

'Vai ter festa', diz prefeito após MP pedir suspensão de show de Leonardo

Lula lamenta morte de Hermeto Pascoal: 'O Brasil se despede com gratidão'

De Katy a Joelma, último dia do The Town une brilho pop e raízes nacionais

Emmy 2025 acontece neste domingo, 14; saiba como assistir, horário e séries indicadas

Rafa Kalimann e Nattan escolhem fantasias inusitadas para o Aviões Fantasy

Caso real e perturbador de cyberbullying com adolescentes vira documentário na Netflix

Demi Lovato diz que estava 'muito chapada' quando cantou para fantasma

Gil do Vigor fala de admiração por Ana Maria: 'Ela é humilde e simples'

'Dei 'sorte' de todos ficarem contra mim': como Sacha venceu A Fazenda 16?

Programação The Town hoje (14): veja os shows, horários e onde assistir