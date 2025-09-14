Lula lamenta morte de Hermeto Pascoal: 'O Brasil se despede com gratidão'

O presidente Lula lamentou a morte de Hermeto Pascoal em publicação no X hoje.

O que aconteceu

Lula afirmou que a música e a cultura brasileira "devem muito" a Hermeto Pascoal. "O talento e a incansável criatividade deste alagoano de Arapiraca o consagraram internacionalmente, e influenciaram gerações de músicos de todo o mundo", diz a publicação do presidente.

A música e a cultura brasileira devem muito a Hermeto Pascoal, que nos deixou neste sábado, dia 13, aos 89 anos. O talento e a incansável criatividade deste alagoano de Arapiraca o consagraram internacionalmente, e influenciaram gerações de músicos de todo o mundo.? -- Lula (@LulaOficial) September 14, 2025

Ele ressaltou a abrangência da obra do músico. "Multi-instrumentista, compositor e arranjador, Hermeto transformou em música tudo o que tocava: do piano à flauta, do berrante até instrumentos improvisados de cozinha e brinquedos. Dialogou com o jazz, a música popular brasileira e as tradições regionais. Em 2010, eu tive a honra de condecorá-lo com a Ordem do Mérito Cultural".

O presidente sugeriu uma celebração a Hermeto Pascoal. "Hermeto sempre nos ensinou a não deixar a tristeza dominar. Por isso, convido os brasileiros a celebrarem sua história e sua música. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que foram inspirados por sua arte. O Brasil se despede com gratidão deste grande artista."

Hermeto Pascoal morreu ontem aos 89 anos. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos. "No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d'água, a cachoeira, a música universal segue viva", disse nota divulgada em suas redes sociais.