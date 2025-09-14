Huck põe fim aos boatos e confirma Lívia Andrade no Domingão: 'Ela não sai'

Luciano Huck, 54, aproveitou a edição de hoje (14) do Domingão com Huck para esclarecer os rumores de que Lívia Andrade estaria de saída da atração.

O que aconteceu

Durante uma brincadeira no palco, os humoristas Ed Gama e Rafael Portugal levantaram o assunto. "Onde é que está a Ticiane Pinheiro?", perguntou Ed Gama. Portugal brincou: "A gente estava esperando entrar a Ticiane e entrou a Lívia".

Huck decidiu intervir e declarar seu apoio à colega. "Lívia Andrade estará neste programa enquanto ela quiser, ao longo da vida. Daqui ela não sai, daqui ninguém tira. A menos que ela fale: 'Não quero mais vocês'", afirmou.

Na sequência, Ed Gama levou o bom humor adiante e fingiu ligar para Ticiane para dar a notícia de que ela não substituirá a colega. "Ticiane, não vai dar mais para tu vir, não", brincou.

As especulações começaram depois que César Tralli, marido de Ticiane Pinheiro, foi anunciado como substituto de William Bonner no Jornal Nacional. Como o jornalista passará a trabalhar no Rio de Janeiro a partir de novembro, surgiram rumores de que Ticiane poderia migrar para a Globo.

Mais cedo, o perfil oficial do Domingão com Huck fez uma publicação negando os boatos. "Quem disse isso? JAMAIS", diz a legenda do post.