Lázaro Ramos celebra 21 anos de casado com 'orquestra' dentro de casa

Lázaro Ramos e Taís Araujo comemoraram seu aniversário de casamento em grande estilo - Reprodução/Redes Sociais
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

14/09/2025 16h13

Lázaro Ramos surpreendeu Taís Araujo com uma mini-orquestra em sua casa, e uma renovação de votos. O casal comemorou 21 anos de união.

Foi a coisa mais linda e estou até agora sem saber o que falar de tão, tão lindo e tão romântico. Mozinho, você arrasou!
Taís Araujo no Instagram

O que aconteceu

Tais foi surpreendida por Lázaro assim que chegou em casa. "Chegando em casa, fui tomar banho, estava imunda, e logo depois Lázaro mandou eu por um vestido e vir para a sala, e aí, quando eu chego lá, tem músicos da Orquestra da Maré tocando 'Vermelho Marrom' da Liniker".

O evento também foi uma renovação de votos. "Nossos filhos entraram com uma aliança. Eu não sabia nem o que falar. Normalmente, eu sou muito controladora, é difícil fazer surpresa para mim, mas essa, realmente... E, no final, eles tocaram nossa música 'Quase Nada'"

A atriz aproveitou para contar uma história do começo do namoro. "Vocês sabem, uma vez, antes de começar a namorar ele, eu estava entrando num voo e ele me falou 'Quero que você saiba que eu estou apaixonado por você', era um voo internacional, fiquei tremendo o voo inteiro".

Quando cheguei em São Paulo, ele me mandou mensagem perguntando meu hotel e, do nada, recebo uma ligação da recepção, abro a porta e ele estava lá: 'Vim falar pessoalmente'.
Taís Araujo

