Apaixonada pelo Brasil, Katy Perry já terminou casamento no país

Katy Perry, atração principal do The Town neste domingo, é apaixonada pelos fãs brasileiros. Recentemente, em um evento no México, Katy disse que os fãs mexicanos estão no "top 3" porque o Brasil é imbatível. Em Buenos Aires, ela se divertiu ao dizer que "os fãs brasileiros ficariam muito bravos" ao vê-la segurando uma camisa da seleção argentina.

Além de shows inesquecíveis no país, Katy também tem uma história bastante pessoal com o Brasil, que envolve o fim do casamento com o humorista Russell Brand.

O que aconteceu

No documentário "Part of Me", Katy tira a aliança e aparece aos prantos antes de um show em São Paulo, em setembro de 2011. Ela afirma que estava se sentindo "deprimida" e, enquanto chora, coloca um colar que ganhou de presente do então marido.

Minutos antes de entrar no palco, a cantora continua chorando, mas decide se apresentar mesmo assim. Nas cenas exibidas, ela se emociona no palco com o carinho do público brasileiro.

Katy Perry apareceu aos prantos por término com Russell Brand antes de show no Brasil Imagem: Reprodução/Paramount Pictures

Divórcio conturbado

Meses depois, ela afirmou que Brand pediu o divórcio por mensagem de texto. "Vamos dizer que ele não falou mais comigo desde que me enviou uma mensagem de texto dizendo que estava pedindo o divórcio em 31 de dezembro de 2011", afirmou em entrevista para Vogue em 2013.

Katy também disse que Brand era "controlador". "Ele não gostava do clima de eu ser a chefe na turnê. Isso era doloroso, era uma situação muito controladora, o que era perturbador. Eu senti muita responsabilidade pelo fim do casamento, mas depois eu descobri a verdade, que eu não posso revelar porque mantenho trancada no meu cofre para um dia em que talvez precise."

Solteira?

Katy terminou em julho o noivado com o ator Orlando Bloom. Eles estavam noivos desde 2016 e são pais de Daisy Dove, de 4 anos.

A cantora, no entanto, apareceu em clima de romance com o político Justin Trudeau. O ex-primeiro-ministro do Canadá foi flagrado em um jantar com Katy e chegou a prestigiar um show da turnê "Lifetimes". Segundo a imprensa estrangeira, por enquanto, os dois estão apenas se conhecendo melhor.