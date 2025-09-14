Topo

Junior grita contra anistia: qual a posição política da família de Xororó?

Júnior e Xororó Imagem: Reprodução/Instagram
14/09/2025 15h44

O cantor Junior Lima, 41, aproveitou seu show no The Town para se manifestar politicamente e criticar o projeto de anistia a envolvidos na trama golpista, em tramitação no Congresso Nacional. Veja como outros membros da família se posicionam politicamente.

Qual a posição política da família de Xororó?

Sandy não fala diretamente sobre sua posição política. Em 2023, a cantora respondeu sobre o assunto com versos de sua música "Eu Só Preciso Ser", em parceria com IZA: "Eu não preciso ensinar, pregar, explicar. Não estou aqui para dar exemplo. Eu só preciso ser."

Vivo meu posicionamento político nos meus dias, nos meus atos. É o mais importante de tudo.
Sandy, a Splash, em 2023

Sandy, no entanto, já se manifestou favoravelmente à ciência e à vacinação. Em 2021, Sandy, Junior e o então marido de Sandy, Lucas Lima, foram vacinados contra a covid-19 e fizeram questão de mostrar a alegria do momento "Chegou a nossa vez! Vacinados, sim! Uhul! Emoção indescritível. #vacinasim."

Já o atual namorado da cantora causou polêmica devido à política. Nas eleições do ano passado, o médico Pedro Andrade apoiou a candidata a vereadora Nise Yamaguchi, aliada de Jair Bolsonaro —parte dos fãs de Sandy criticou a posição. Nise ficou conhecida na pandemia por defender a hidroxicloroquina, remédio comprovadamente ineficaz contra a covid.

Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Chitãozinho, tio de Sandy e Junior, apoiou Jair Bolsonaro explicitamente. Nas eleições de 2022, Chitãozinho participou de um encontro de cantores sertanejos com Bolsonaro. Sem mencionar explicitamente o apoio, Junior soltou uma alfinetada.

Novos estudos apontam: Toda família tem um tiozão do Zap.
Junior Lima no Instagram, em 2022

Imagem: Brunno Rangel/Divulgação

Xororó também é do time de não se posicionar publicamente. Segundo apuração de Lucas Pasin a Splash, Xororó não esteve presente no encontro com Bolsonaro pois não votaria no ex-presidente, mas é contra artistas apoiarem publicamente candidatos políticos.

