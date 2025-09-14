Topo

Jessie J se apresenta em hotel após show no The Town e surpreende fãs

14/09/2025 16h11

Após seu show no The Town na noite de ontem, Jessie J, 37, surpreendeu ao se apresentar no hotel em que está hospedada.

A cantora se apresentou no restaurante do Palácio Tangará, onde está hospedada. Em vídeo publicado pelos músicos, ela aparece dividindo o microfone e cantando Price Tag.

A artista cancelou seus shows na América do Norte e adiou sua turnê na Europa para o ano que vem. Ela está em recuperação após realizar uma mastectomia para tratar um câncer de mama, e fez um show acústico de uma hora no festival em São Paulo.

