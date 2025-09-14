Topo

Entretenimento

Gracyanne se emociona na Dança dos Famosos: 'Não existe corpo ideal'

Dança dos Famosos: Gracyanne Barbosa se emociona - Reprodução/Globoplay
Dança dos Famosos: Gracyanne Barbosa se emociona Imagem: Reprodução/Globoplay
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

14/09/2025 20h24Atualizada em 14/09/2025 20h25

Penúltima a se apresentar hoje (14) na Dança dos Famosos do Domingão com Huck (Globo), Gracyanne Barbosa se emocionou antes de dançar.

O que aconteceu

Luciano Huck conversou com a influenciadora e comentou que ela havia diminuído a quantidade de ovos que comia por dia. Gracyanne concordou.

Relacionadas

Alexandre Negrão, ex de Marina Ruy Barbosa, fica noivo de influenciadora

Dança: Faro diz que está 'natural' e Huck brinca: 'Veio com meia na cueca'

Juliette revela possível carreira na TV: 'Tenho vontade'

Na sequência, ela desabafou. "Tô comendo só 20 ovos (dia). Emagreci 10 kilos. Posso abrir meu coração? Passei a vida inteira no meio artístico ouvindo que com meu físico e corpo masculino eu não ia chegar em lugar nenhum e não ia ter espaço."

Hoje tô aqui feliz, emocionada e provando pra mim mesmo que não existe corpo ideal para fazer nada e muito menos para dançar. Gracyanne Barbosa

Gracyanne finalizou. "Se você não desiste, uma hora vai aparecer o palco certo e tô aqui, extremamente grata e muito feliz."

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Camila Cabello sensualiza e rebola ao som de 'Tubarão, te amo'

Meia na cueca, beijo técnico, Gracy emocionada: como foi Dança dos Famosos

Deborah Secco mostra abdômen e pernas torneadas após treino

Gracyanne se emociona na Dança dos Famosos: 'Não existe corpo ideal'

Dança: Faro diz que está 'natural' e Huck brinca: 'Veio com meia na cueca'

Juliette revela possível carreira na TV: 'Tenho vontade'

Alexandre Negrão, ex de Marina Ruy Barbosa, fica noivo de influenciadora

J Balvin recebe Pedro Sampaio no palco do The Town

Emmy Internacional já premiou produções brasileiras; veja lista

'Heleninha me desafia': Paolla Oliveira comenta sobre 'Vale Tudo'

A Fazenda 17: Peões já está confinados e Carelli revela spoiler