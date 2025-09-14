Gracyanne se emociona na Dança dos Famosos: 'Não existe corpo ideal'
Penúltima a se apresentar hoje (14) na Dança dos Famosos do Domingão com Huck (Globo), Gracyanne Barbosa se emocionou antes de dançar.
O que aconteceu
Luciano Huck conversou com a influenciadora e comentou que ela havia diminuído a quantidade de ovos que comia por dia. Gracyanne concordou.
Na sequência, ela desabafou. "Tô comendo só 20 ovos (dia). Emagreci 10 kilos. Posso abrir meu coração? Passei a vida inteira no meio artístico ouvindo que com meu físico e corpo masculino eu não ia chegar em lugar nenhum e não ia ter espaço."
Hoje tô aqui feliz, emocionada e provando pra mim mesmo que não existe corpo ideal para fazer nada e muito menos para dançar. Gracyanne Barbosa
Gracyanne finalizou. "Se você não desiste, uma hora vai aparecer o palco certo e tô aqui, extremamente grata e muito feliz."