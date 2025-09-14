Topo

Entretenimento

Gil do Vigor fala de admiração por Ana Maria: 'Ela é humilde e simples'

Gil do Vigor curte quarto dia do The Town e fala sobre parcerias na Globo - Reprodução/Instagram
Gil do Vigor curte quarto dia do The Town e fala sobre parcerias na Globo Imagem: Reprodução/Instagram
Luiza Stevanatto
do UOL

De Splash, em São Paulo

14/09/2025 07h00

Gil do Vigor assumiu, ao lado de Tati Machado, a missão de substituir Ana Maria Braga, que está de férias, no comando do Mais Você.

O que aconteceu

Em entrevista a Splash no The Town, Gil falou do desafio de apresentar um programa ao vivo e de sua relação de admiração e amizade com a veterana.

Relacionadas

MC Livinho surge recuperado, sensualiza e rebola em fã no The Town

Por que 'Unwritten', de Natasha Bedingfield, virou hit após 20 anos?

The Town: Mariah Carey pediu 200 cabides para seu camarim no festival

Eu aprendo demais com a Ana, para mim ela é maior de tudo. Eu tenho uma honra de falar que a Ana Maria é minha grande amiga. Eu fico até emocionado, porque realmente ela é gigante, ela é humilde, ela é simples. E ela me ama assim como eu amo muito ela. Gil do Vigor

Gil do Vigor e Ana Maria combinam looks - Reprodução/X - Reprodução/X
Gil do Vigor e Ana Maria combinam looks
Imagem: Reprodução/X

O ex-BBB diz que leva consigo todos os conselhos que já recebeu de Ana Maria. Ela convidou Gil para apresentar um quadro no Mais Você pouco após o fim do BBB 21. O 'Tá Lascado' estreou no programa em julho de 2021.

Ela pega na sua mão, ela ensina. Sempre me ensina paciência, dedicação, [...] me dá toques. [...] Ela é uma grande incentivadora, e eu amo muito, muito, muito ela. Gil do Vigor

Gil conta que tem aprendido muito também com Tati Machado, que considera uma "irmã". "Está sendo incrível [apresentar o Mais Você]. A Tati é uma grande profissional, uma amiga em primeiro lugar, e tem sido uma parceira ao meu lado. Estou aprendendo muito observando ela, como ela faz."

A gente parece os netos, os filhos, quando a mãe ou a avó sai, a gente faz a festa. Fazemos uma bagunça, mas com muito carinho e dedicação. Gil do Vigor

Tati Machado e Gil do Vigor com Ana Maria Braga, que saiu de férias - Reprodução/Instgaram - Reprodução/Instgaram
Tati Machado e Gil do Vigor com Ana Maria Braga, que saiu de férias
Imagem: Reprodução/Instgaram

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Demi Lovato diz que estava 'muito chapada' quando cantou para fantasma

Gil do Vigor fala de admiração por Ana Maria: 'Ela é humilde e simples'

'Dei 'sorte' de todos ficarem contra mim': como Sacha venceu A Fazenda 16?

Programação The Town hoje (14): veja os shows, horários e onde assistir

'Quer pagar quanto?': por onde andam ícones famosos da propaganda na TV

Show de Iza no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

4 filmes baseados nas obras de Agatha Christie para ver no streaming

Emmy 2025: saiba onde assistir à premiação das melhores séries do ano

Vai chover no The Town hoje (14)? Veja probabilidade e previsão do tempo

Apaixonada pelo Brasil, Katy Perry já terminou casamento no país

Falsos peões infiltrados e mais: tudo o que sabemos sobre A Fazenda 17