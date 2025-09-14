Gil do Vigor fala de admiração por Ana Maria: 'Ela é humilde e simples'

Gil do Vigor assumiu, ao lado de Tati Machado, a missão de substituir Ana Maria Braga, que está de férias, no comando do Mais Você.

O que aconteceu

Em entrevista a Splash no The Town, Gil falou do desafio de apresentar um programa ao vivo e de sua relação de admiração e amizade com a veterana.

Eu aprendo demais com a Ana, para mim ela é maior de tudo. Eu tenho uma honra de falar que a Ana Maria é minha grande amiga. Eu fico até emocionado, porque realmente ela é gigante, ela é humilde, ela é simples. E ela me ama assim como eu amo muito ela. Gil do Vigor

Gil do Vigor e Ana Maria combinam looks Imagem: Reprodução/X

O ex-BBB diz que leva consigo todos os conselhos que já recebeu de Ana Maria. Ela convidou Gil para apresentar um quadro no Mais Você pouco após o fim do BBB 21. O 'Tá Lascado' estreou no programa em julho de 2021.

Ela pega na sua mão, ela ensina. Sempre me ensina paciência, dedicação, [...] me dá toques. [...] Ela é uma grande incentivadora, e eu amo muito, muito, muito ela. Gil do Vigor

Gil conta que tem aprendido muito também com Tati Machado, que considera uma "irmã". "Está sendo incrível [apresentar o Mais Você]. A Tati é uma grande profissional, uma amiga em primeiro lugar, e tem sido uma parceira ao meu lado. Estou aprendendo muito observando ela, como ela faz."

A gente parece os netos, os filhos, quando a mãe ou a avó sai, a gente faz a festa. Fazemos uma bagunça, mas com muito carinho e dedicação. Gil do Vigor