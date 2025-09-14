Galisteu comenta novas dinâmicas de A Fazenda: 'Vai ser bem divertido'

Adriane Galisteu, 52, no comando da fazenda há quatro anos, ainda fica deslumbrada sempre que uma nova temporada vai estrear.

"Eu saio de casa como se fosse sempre a primeira vez. Eu amo essa sensação de estreia, de começo, de início. É claro que eu tenho um caminho com A Fazenda já, não só como apresentadora, mas eu como sou muito fã do programa, eu conheço muito bem aquelas regras, eu sei muito bem o que acontece lá dentro. Então eu já estou muito mais familiarizada, está dentro de mim esse espírito já", disse em entrevista a Splash no The Town.

Mas eu vou estrear segunda-feira e é como se eu nunca tivesse aparecido na televisão na vida. É assim que eu vejo, eu gosto dessa sensação, do nervosismo da estreia, eu adoro.

A apresentadora disse ainda que a temporada vai ter um "elencaço". "A gente nunca sabe como é que eles vão se comportar no confinamento, tudo pode acontecer, mas eu acho que o elenco é muito bom".

A nova edição vai ter dinâmicas novas, como a participação de dois intrusos. "As regras permanecem as mesmas, mas a gente tem duas dinâmicas sensacionais, que eu tenho certeza que quem gosta da Fazenda vai amar. Uma delas é descobrir quem é o intruso, a gente vai ter dois intrusos dentro da Fazenda. O Brasil vai saber quem é, mas os integrantes vão ter que descobrir quem são. Então vai ser bem divertido".