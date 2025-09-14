Topo

Entretenimento

Biógrafa revela encontro com suposta filha de Freddie Mercury

Freddie Mercury: biografia nova diz que cantor teve uma filha - Getty Images
Freddie Mercury: biografia nova diz que cantor teve uma filha Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

14/09/2025 23h02Atualizada em 14/09/2025 23h07

Lesley-Ann Jones, biógrafa responsável por "Love, Freddie", nova biografia de Freddie Mercury, contou como conheceu a suposta filha do cantor, revelada pelo livro.

O que aconteceu

Em entrevista ao Fantástico de hoje (14), ela contou que foi procurada pela suposta filha do cantor por e-mail. "O e-mail chegou em dezembro de 2021, com muitas palavras e informações. Dava pra perceber que vinha de alguém muito próximo."

Relacionadas

Yasmin Brunet é flagrada com empresário em Noronha; saiba quem é

Atriz de série indicada ao Emmy pede cessar-fogo no tapete vermelho

Adolescência: Aos 15 anos, ator é o mais jovem a vencer o Emmy

Depois eu notei que pra pessoa conhecer tanto detalhes, ela só podia ser filha de Freddie Mercury. Lesley-Ann Jones

Lesley contou ter investigado a história e chegado a conclusão que fazia sentido. "Os detalhes foram se acumulando de tal forma que só podia ser verdade. Fiz várias checagens, com datas e locais do show que a banda passou e concluí que ela era mesmo a filha de Freddie."

A biógrafa contou ter tido contato, por meio da filha, com 17 cadernos de anotações escritos pelo cantor. "A maioria dos cadernos não são diários, mas cadernos de anotações, como nós jornalismos usamos. Vi várias frases que inspiraram músicas, anotações e desabafos. Ele começou a escrever quando soube que seria pai. É a coisa mais próxima de uma autobiografia do Freddie vamos ter."

Lesley contou que a suposta filha de Freddie a procurou após o filme "Bohemian Rhapsody", que contou a vida do cantor. "Ela ficou muito irritada com o filme. Pra ela, a única verdade do filme era a música. Não mostraram o lado carinhoso e intenso do cantor, só um personagem sombrio e que ficava com raiva."

A biógrafa revelou também ter se encontrado com a suposta filha. "Foi impressionante. Parecia que eu estava vendo o Freddie de 37 anos atrás."

Ela finalizou. "Essa criança era a questão mais importante pra Freddie e ele mantinha em segredo pra manter a privacidade da filha, longe da imprensa."

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Biógrafa revela encontro com suposta filha de Freddie Mercury

Adolescência: Aos 15 anos, ator é o mais jovem a vencer o Emmy

Atriz de série indicada ao Emmy pede cessar-fogo no tapete vermelho

Yasmin Brunet é flagrada com empresário em Noronha; saiba quem é

Organização do The Town confirma para 2027 a terceira edição do festival em São Paulo

Veja a lista completa dos vencedores do Emmy 2025

Aos 56, Leonardo Vieira posa na academia sem camisa e recebe elogios

Sem aviso, Sandy participa de apresentação de Jacob Collier no The Town

Camila Cabello sensualiza e rebola ao som de 'Tubarão, te amo'

Meia na cueca, beijo técnico, Gracy emocionada: como foi Dança dos Famosos

Deborah Secco mostra abdômen e pernas torneadas após treino