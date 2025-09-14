Fernanda Torres se pronuncia após polêmica por 'Manas': 'Não era campanha'
Fernanda Torres se explicou após uma polêmica sobre seu suposto apoio ao filme "Manas" como representante do Brasil no Oscar e disse acreditar que "O Agente Secreto" será o escolhido.
O que aconteceu
Fernanda Torres negou que tenha um favorito. "Meu post sobre o 'Manas' não era campanha para escolher ninguém para o Oscar, e acho que um filme ser escolhido não significa que o outro foi rejeitado. Desculpe qualquer mal-entendido, sou a favor de todos", disse em um vídeo publicado nas redes sociais.
No post que causou a polêmica nas redes sociais, Fernanda Torres dizia que o produtor americano Sean Penn abraçou "Manas". "Muito feliz de saber que o Sean Penn embarcou como produtor do Manas, no lançamento americano do filme. O Penn foi o primeiro a abraçar o 'Ainda Estou Aqui', quando desembarcamos em Los Angeles. O Manas merece demais."
Fernanda diz acreditar que o selecionado vai ser "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça e Wagner Moura. "Eu acho que 'O Agente Secreto', com Cannes, com a Neon, com Kleber, com Wagner, vai ser o escolhido, me parece", diz ela, no final do vídeo.
A atriz aproveitou o momento para elogiar o filme de Mendonça. "Pessoalmente, acho que o Kleber Mendonça e o Wagner Moura estão na plenitude das suas produções. O Kleber é um cara que eu admiro demais e botou Recife no mapa do cinema mundial, ele é um profissional incrível, inteligente."
Citando "Homem com H" e "O Último Azul", a atriz celebrou esse momento do cinema brasileiro. "São todos filmes incríveis, diferentes. O cinema brasileiro às vezes morre, mas ele renasce, vem com essa força, como uma fênix."
Corrida ao Oscar
A Academia Brasileira de Cinema divulgou no dia 10 os seis filmes pré-selecionados para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026. Dos 16 longas inscritos para a vaga, foram escolhidos "Baby" (Marcelo Caetano), "Kasa Branca" (Luciano Vidigal), "Manas" (Marianna Brennand), "O Agente Secreto" (Kleber Mendonça Filho), "O Último Azul" (Gabriel Mascaro) e "Oeste Outra Vez" (Erico Rassi).
Nos últimos dias, uma disputa acirrada entre cinéfilos nas redes sociais opôs dois dos seis finalistas, segundo reportagem da Folha de S.Paulo: "Manas", de Marianna Brennand, e "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho.
No dia 15 de setembro, o representante do Brasil no Oscar 2026 será divulgado. Cada país pode enviar uma obra por ano para a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, que em seguida define quais obras (e quais países) vão concorrer a melhor filme internacional.