Fernanda Campos narra agressão após ter casa assaltada: 'Me enforcou'

Segundo Fernanda Campos, ela foi assaltada e agredida por quatro homens que invadiram sua casa - Reprodução/Redes Sociais
Pedro Paulo Furlan
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

14/09/2025 11h51

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Fernanda Campos, conhecida por expor a traição de Neymar a Bruna Biancardi, contou no Instagram que foi agredida durante um assalto à sua casa na madrugada de hoje. Fernanda prestou depoimento no 7º DP de Guarulhos.

O que aconteceu

Os bandidos invadiram sua casa, a amarraram e "fizeram a limpa". De acordo com a influencer, quatro homens entraram na casa e roubaram tudo o que encontraram de valor. Só deixaram os carros porque "têm rastreador", contou.

Segundo a assessoria da influenciadora, o grupo se aproveitou de uma entrega de delivery para ter acesso ao imóvel, entrando junto com o namorado de Fernanda. Ela narra ainda que um dos criminosos afirmou que tinha conhecimento da sua rotina por meio das redes sociais.

A criadora de conteúdo brigou com um deles. Afirmando que um deles era "agressor de mulher", Campos revelou que lutou com um deles. Segundo ela, um dos assaltantes arrancou uma de suas extensões de cabelo e deixou sangue em sua roupa e travesseiro. "Me enforcou", ela disse. Segundo a equipe da influenciadora, o cômodo passou por perícia.

Nos stories, a influenciadora elogiou a polícia e afirmou que vai procurar investigar o caso. "O pessoal só reclama da polícia, mas, eles estão aqui até agora para resolver o negócio", disse. "Pessoal acha que é terra sem lei, mas, não vai ser bem assim".

Segundo a assessoria da influenciadora, os ladrões roubaram dinheiro e pertences no valor de R$ 200 mil. A Splash, a equipe de Fernanda contou que os criminosos levaram câmeras, joias, perfumes, bolsas e dinheiro em espécie —a influenciadora prestou depoimento no 7º DP em Guarulhos.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo foi contatada sobre a ocorrência. Esse texto será atualizado quando houver retorno.

