A Fazenda 17: Peões já está confinados e Carelli revela spoiler

A Fazenda 17 (Record) estreia amanhã (15) e os participantes já estão confinados na sede do reality show.

O que aconteceu

A informação foi revelada pelo diretor de reality show da emissora, Rodrigo Carelli, em seu perfil no X na tarde de hoje (14). "Os peões já chegaram em A Fazenda 17. 25 dos 26 entraram hoje na sede."

Ele explicou o que aconteceu com o peão restante. "Na verdade, um(a) participante estava com COVID. Já está testando negativo desde anteontem, mas o nosso médico pediu pra cumprir o protocolo e colocá-la apenas amanhã na sede. Ele(a) vai entrar no final da tarde desta segunda."

Carelli publicou ainda uma foto onde é possível ver a silhueta de uma participante com um vestido vermelho segurando uma banana.

Ele brincou. "Quem são essas pessoas?".

Novidades da edição

Nova temporada terá 26 "peões" confinados — 24 competidores e 2 infiltrados. Os peões falsos serão revelados ao público na estreia.

Carelli explicou como funciona dinâmica. "Eles não sabem da existência um do outro. A gente vai revelar pro público e depois para eles que existe uma pessoa infiltrada. Na terça-feira seguinte, na primeira formação da roça, cada peão vai votar em quem acha que é o infiltrado. Se 5 pessoas ou mais acertarem, elas dividem um prêmio de R$ 50 mil. Se menos de 5 acertarem, o infiltrado ganha os R$ 50 mil."

Sem cortes. Adriane Galisteu comentou sobre a transmissão do programa no Record Plus, novo streaming da emissora. "Não tem corte para vaca esse ano. Vamos inteiro", disse.

Entrada diferente. "Vai ser de uma forma muito legal. Tem a ver com algo que aconteceu em uma das temporadas passadas e isso vai ser citado", prometeu a produção do programa.

Novos animais. A temporada terá dois animais novos no trato: dois filhotes de búfalo.

Prêmio. A premiação da temporada ao vencedor será de R$ 2 milhões.

Segundo diretor Rodrigo Carelli, maioria do elenco oficial foi citado nas listas. "Posso dizer que quase todo mundo que está foi citado em algum momento. É que muita gente foi citada, né?".

Surpresas e nomes fortes. "Acho tem uns dois ou três que não foram citados em lugar nenhum. E tem nomes muito impressionantes, com o fator 'uau, não acredito'", contou Carelli.