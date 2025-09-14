Topo

Entretenimento

A Fazenda 17: Peões já está confinados e Carelli revela spoiler

Rodrigo Carelli é o diretor de A Fazenda 17 - Antonio Chahestian/Divulgação Record
Rodrigo Carelli é o diretor de A Fazenda 17 Imagem: Antonio Chahestian/Divulgação Record
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

14/09/2025 18h58

A Fazenda 17 (Record) estreia amanhã (15) e os participantes já estão confinados na sede do reality show.

O que aconteceu

A informação foi revelada pelo diretor de reality show da emissora, Rodrigo Carelli, em seu perfil no X na tarde de hoje (14). "Os peões já chegaram em A Fazenda 17. 25 dos 26 entraram hoje na sede."

Relacionadas

'Dei 'sorte' de todos ficarem contra mim': como Sacha venceu A Fazenda 16?

Falsos peões infiltrados e mais: tudo o que sabemos sobre A Fazenda 17

Galisteu comenta novas dinâmicas de A Fazenda: 'Vai ser bem divertido'

Ele explicou o que aconteceu com o peão restante. "Na verdade, um(a) participante estava com COVID. Já está testando negativo desde anteontem, mas o nosso médico pediu pra cumprir o protocolo e colocá-la apenas amanhã na sede. Ele(a) vai entrar no final da tarde desta segunda."

Carelli publicou ainda uma foto onde é possível ver a silhueta de uma participante com um vestido vermelho segurando uma banana.

Ele brincou. "Quem são essas pessoas?".

Novidades da edição

Nova temporada terá 26 "peões" confinados — 24 competidores e 2 infiltrados. Os peões falsos serão revelados ao público na estreia.

Carelli explicou como funciona dinâmica. "Eles não sabem da existência um do outro. A gente vai revelar pro público e depois para eles que existe uma pessoa infiltrada. Na terça-feira seguinte, na primeira formação da roça, cada peão vai votar em quem acha que é o infiltrado. Se 5 pessoas ou mais acertarem, elas dividem um prêmio de R$ 50 mil. Se menos de 5 acertarem, o infiltrado ganha os R$ 50 mil."

Sem cortes. Adriane Galisteu comentou sobre a transmissão do programa no Record Plus, novo streaming da emissora. "Não tem corte para vaca esse ano. Vamos inteiro", disse.

Entrada diferente. "Vai ser de uma forma muito legal. Tem a ver com algo que aconteceu em uma das temporadas passadas e isso vai ser citado", prometeu a produção do programa.

Novos animais. A temporada terá dois animais novos no trato: dois filhotes de búfalo.

Prêmio. A premiação da temporada ao vencedor será de R$ 2 milhões.

Segundo diretor Rodrigo Carelli, maioria do elenco oficial foi citado nas listas. "Posso dizer que quase todo mundo que está foi citado em algum momento. É que muita gente foi citada, né?".

Surpresas e nomes fortes. "Acho tem uns dois ou três que não foram citados em lugar nenhum. E tem nomes muito impressionantes, com o fator 'uau, não acredito'", contou Carelli.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Alexandre Negrão, ex de Marina Ruy Barbosa, fica noivo de influenciadora

J Balvin recebe Pedro Sampaio no palco do The Town

Emmy Internacional já premiou produções brasileiras; veja lista

'Heleninha me desafia': Paolla Oliveira comenta sobre 'Vale Tudo'

A Fazenda 17: Peões já está confinados e Carelli revela spoiler

'Baixou a Heleninha': Paolla Oliveira dança e curte show no The Town

Cinco dias pós-parto, Nathália Valente posa de biquíni e nega cirurgia

Adriane Galisteu posa ao lado de homenagem a Senna no The Town

Huck põe fim aos boatos e confirma Lívia Andrade no Domingão: 'Ela não sai'

Show de Ludmilla no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Transmissão do Emmy 2025 ao vivo: veja como assistir à premiação hoje