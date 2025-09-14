Emmy Internacional já premiou produções brasileiras; veja lista
O Emmy 2025, considerado o "Oscar da Televisão", será entregue neste domingo (14). Desde sua criação, em 1973, a premiação já reconheceu 25 produções brasileiras, em um total de 167 indicações. Grande parte dessas vitórias foi conquistada pela Globo. O Splash preparou a lista completa:
Produções brasileiras que já venceram Emmy
Melhor Telenovela
Caminhos das Índias (2009);
O Astro (2012);
Lado a Lado (2013);
Joia Rara (2014);
Império (2015);
Verdades Secretas (2016);
Órfãos da Terra (2020).
Melhor Série de Comédia
A Mulher Invisível (2012);
Especial de Natal: Se beber, Não Ceie (2019);
Ninguém Tá Olhando (2020).
Melhor Atriz
Fernanda Montenegro, por "Doce de Mãe" (2015).
Melhor Programa de Artes Populares
Arca de Noé (1981);
Morte e Vida Severina (1982).
Melhor Diretor
Roberto Marinho (1976 e 1983);
Roberto Irineu Marinho (2014).
Melhor Série de Curta Duração
Hack The City (2019).
Melhor Programa de Entretenimento sem Roteiro
A Ponte: The Bridge Brasil (2023).
Melhor Noticiário
Jornal Nacional (2011)
Melhor Programa Factual e Entretenimento
Nossa Sangue, Nosso Corpo (2019).
Melhor Série Infantil
Pedro e Bianca (2013);
Malhação: Viva a Diferença (2018).
Prêmio Especial Unicef
TV Cultura, por toda a programação infantil (1998, 1999 e 2000).
Onde assistir o Emmy 2025?
No Brasil, o Emmy será transmitido pela TNT (TV por assinatura) e pela HBO Max (streaming — de acordo com as condições da plataforma).