Emmy 2025: saiba onde assistir à premiação das melhores séries do ano

Acontece hoje a 77ª edição dos Emmy Awards, a maior premiação de séries nos Estados Unidos.

Cerimônia será exibida no Brasil na televisão e no streaming. Na TV a cabo, o prêmio será exibido pela TNT. Já no streaming, será possível assistir pela HBO Max.

O Emmy começa às 21h no horário de Brasília. A previsão é que a premiação acabe à meia-noite.

O comediante Nate Bargatze será apresentador. Em entrevista a Jimmy Kimmel, ele revelou seu plano para impedir que os vencedores se estendam nos discursos de agradecimento. Nate pretende começar a noite prometendo doar US$ 1 milhão a uma ONG de proteção a crianças. No entanto, cada discurso que ultrapassar 45 segundos de duração vai retirar US$ 1.000 desse montante.

"Ruptura" foi campeã de indicações neste ano. A série da Apple TV+ foi indicada 27 vezes, inclusive todas as categorias principais, como melhor série de drama e melhor ator em série de drama (Adam Scott). Outros destaques são "Pinguim", "O Estúdio" e "Adolescência". Confira aqui a lista completa de indicados.