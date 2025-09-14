Topo

Entretenimento

Diretora de 'Manas' diz que quase não atendeu ligação de Sean Penn

Marianna Brennand, diretora de "Manas" - Reprodução/Globoplay
Marianna Brennand, diretora de "Manas" Imagem: Reprodução/Globoplay
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

14/09/2025 23h47Atualizada em 15/09/2025 00h17

Marianna Brennand, diretora de "Manas", contou ao Fantástico (Globo) de hoje (14) detalhes sobre a produção do filme.

O que aconteceu

A diretora comentou a força do filme, que conta a história de Marcielle (Jamilli Correa), uma garota de 13 anos que decide romper com o ciclo de violência que cerca sua família. "Quando decidi fazer esse filme, essa força veio crescendo. Do feminino, das mulheres. Me deu força pra contar a história dessas mulheres."

Relacionadas

Adolescência: Aos 15 anos, ator é o mais jovem a vencer o Emmy

Biógrafa revela encontro com suposta filha de Freddie Mercury

Teló se emociona após ser homenageado no The Town por Camila Cabello

Marianna contou quase não ter atendido a ligação de Sean Penn, que se tornou o produtor do longa no lançamento norte-americano. "Achei que fosse uma ligação aleatória. Quase não atendi e meu anjo de guarda deu uma sopradinha e falou: atende."

Ele [Sean] disse que eu teletransportei ele de Los Angeles pro Marajó. Que sentiu como se tivesse que colocar a pele de volta depois de ver esse filme. Marianna Brennand

Marianna continuou. "Fiz esse filme pra dar voz a mulheres e meninas que são violentadas e silenciadas todos os dias. Infelizmente essa conexão vem porque nós mulheres vivemos violência todos os dias. É universal infelizmente."

Na entrevista ao Fantástico, Sean Penn elogiou o filme. "Faz um perfeito uso do cinema. Uma lição sobre um poder que você não vê. É perfeito."

Dira Paes, que interpreta uma delegada, destacou a importância da divulgação e campanha do longa. "Nosso cinema veio esse ano mostrar que nós fazemos parte do cinema mundial com muita força e estamos trabalhando pra estabelecer esse vínculo e derrubar fronteiras."

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Bella Longuinho compara antes e depois um ano após transição de gênero

Ex-namorada de Angela Ro Ro: 'Minha preocupação é perpetuar a memória dela'

Diretora de 'Manas' diz que quase não atendeu ligação de Sean Penn

Teló se emociona após ser homenageado no The Town por Camila Cabello

Biógrafa revela encontro com suposta filha de Freddie Mercury

Adolescência: Aos 15 anos, ator é o mais jovem a vencer o Emmy

Atriz de série indicada ao Emmy pede cessar-fogo no tapete vermelho

Yasmin Brunet é flagrada com empresário em Noronha; saiba quem é

Organização do The Town confirma para 2027 a terceira edição do festival em São Paulo

'O Estúdio' e 'Adolescência' se destacam no Emmy; veja os vencedores

Aos 56, Leonardo Vieira posa na academia sem camisa e recebe elogios