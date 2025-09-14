Demi Lovato diz que estava 'muito chapada' quando cantou para fantasma

Demi Lovato, 33, relembrou um episódio de um reality show em que cantou uma de suas músicas para um fantasma.

O que aconteceu

Demi Lovato tinha um reality show em que caçava fantasmas, aliens e outras entidades paranormais. "Unidentified with Demi Lovato" teve apenas uma temporada em 2021.

Em um dos episódios, ela cantou seu hit "Skyscraper" para um fantasma. Na ocasião, ela estava numa casa mal-assombrada e disse que o fantasma era uma mulher que havia passado por traumas com homens. Por isso, decidiu cantar a música inspirada em seus próprios traumas.

Agora, Demi diz que estava "muito chapada" durante a gravação. "Era uma época em que eu estava fumando muita maconha. Esse momento aconteceu, e eu estava muito chapada", riu no podcast Just Trish.

A energia daquela sala era muito sombria. E costumava ser um bordel, então eu pensei: talvez ela tenha tido uma experiência ruim. Então eu usei isso. Demi Lovato

No entanto, ela ressalta que realmente acredita no sobrenatural. "Eu sou muito espiritualizada e acredito no paranormal, não vou negar nada disso. Fiz essa série inteira procurando aliens, fantasmas e coisas assim", declarou.

Até hoje, ela não reassistiu aos episódios. "Sinto muita vergonha", justificou a cantora. Demi afirma que não se importa com os memes relacionados à situação, porque aprendeu a rir de si mesma.