Topo

Entretenimento

Demi Lovato diz que estava 'muito chapada' quando cantou para fantasma

Demi Lovato - Reprodução Instagram @ddlovato
Demi Lovato Imagem: Reprodução Instagram @ddlovato
do UOL

De Splash, em São Paulo

14/09/2025 07h48

Demi Lovato, 33, relembrou um episódio de um reality show em que cantou uma de suas músicas para um fantasma.

O que aconteceu

Demi Lovato tinha um reality show em que caçava fantasmas, aliens e outras entidades paranormais. "Unidentified with Demi Lovato" teve apenas uma temporada em 2021.

Em um dos episódios, ela cantou seu hit "Skyscraper" para um fantasma. Na ocasião, ela estava numa casa mal-assombrada e disse que o fantasma era uma mulher que havia passado por traumas com homens. Por isso, decidiu cantar a música inspirada em seus próprios traumas.

Agora, Demi diz que estava "muito chapada" durante a gravação. "Era uma época em que eu estava fumando muita maconha. Esse momento aconteceu, e eu estava muito chapada", riu no podcast Just Trish.

A energia daquela sala era muito sombria. E costumava ser um bordel, então eu pensei: talvez ela tenha tido uma experiência ruim. Então eu usei isso. Demi Lovato

No entanto, ela ressalta que realmente acredita no sobrenatural. "Eu sou muito espiritualizada e acredito no paranormal, não vou negar nada disso. Fiz essa série inteira procurando aliens, fantasmas e coisas assim", declarou.

Até hoje, ela não reassistiu aos episódios. "Sinto muita vergonha", justificou a cantora. Demi afirma que não se importa com os memes relacionados à situação, porque aprendeu a rir de si mesma.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

De Katy a Joelma, último dia do The Town une brilho pop e raízes nacionais

Emmy 2025 acontece neste domingo, 14; saiba como assistir, horário e séries indicadas

Rafa Kalimann e Nattan escolhem fantasias inusitadas para o Aviões Fantasy

Caso real de ciberbullying com adolescentes vira documentário

Demi Lovato diz que estava 'muito chapada' quando cantou para fantasma

Gil do Vigor fala de admiração por Ana Maria: 'Ela é humilde e simples'

'Dei 'sorte' de todos ficarem contra mim': como Sacha venceu A Fazenda 16?

Programação The Town hoje (14): veja os shows, horários e onde assistir

'Quer pagar quanto?': por onde andam ícones famosos da propaganda na TV

Show de Iza no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

4 filmes baseados nas obras de Agatha Christie para ver no streaming