Meia na cueca, beijo técnico, Gracy emocionada: como foi Dança dos Famosos

Tereza Seiblitz dá beijo técnico durante Dança dos Famosos Imagem: Reprodução/Globoplay
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

14/09/2025 20h49Atualizada em 14/09/2025 20h50

No ritmo do piseiro, o Dança dos Famosos do Domingão com Huck (Globo) continuou sua fase classificatória. Confira o que rolou:

Como foi a competição

Nesta fase, os 14 participantes foram divididos em chaves de sete e se apresentarão em domingos alternados. Ao fim de 6 semanas, os quatro com a menor nota de cada chave irão para uma repescagem. Dos oito, quatro serão eliminados.

No programa de hoje (14), a chave B se apresentou pela primeira vez, ao ritmo do piseiro. Giovanna Antonelli completou o júri artístico da competição, ao lado de Milton Cunha.

Apresentações

David Junior abriu as apresentações. O ator foi bastante elogiado pelo capricho no figurino, as piruetas na performance e o rebolado. "Deu show hoje", elogiou Luciano Huck.

Na sequência, Tereza Seiblitz se apresentou, com direito a um beijo técnico no dançarino ao fim da performance. A atriz foi elogiada pelas acrobacias, pela leveza com que se apresentou e pela "história" criada na coreografia.

Richarlyson foi o terceiro da noite. O ex-jogador de futebol foi elogiado por cumprir tudo que a professora lhe propôs e pela sintonia durante a performance.

Duda Santos fechou a primeira parte das apresentações. Bastante elogiada, a dança da atriz foi aclamada pelo ritmo bastante harmônico e pela energia na dança.

Na segunda parte do programa, Rodrigo Faro foi o primeiro a se apresentar. O apresentador brincou que estava "natural", sem enchimento no bumbum e Huck citou que ele usava "meia na cueca". Na avaliação, foi elogiado, mas apontado que precisa ser o condutor na dança.

Gracyanne Barbosa foi a penúltima da noite. A influenciadora fitness se emocionou antes da dança ao falar sobre comentários que ouviu sobre corpo e também foi elogiada pela performance.

Último a se apresentar, Silvero Pereira levou os maiores elogios da noite. O júri apontou como o entrosamento da dupla estava perfeito e parecendo que dançava juntos há muito tempo.

Ranking:

1 - Silvero Pereira: 56,4

2 - Duda Santos: 55,5

3 - David Junior: 55,4

4 - Rodrigo Faro: 55,1

5 - Richarlyson: 55

Gracyanne: 55

7 - Tereza Seiblitz: 54,6

