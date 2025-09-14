Topo

Camila Cabello sensualiza e rebola ao som de 'Tubarão, te amo'

The Town 2025: Camilla Cabello sensualiza ao som de funk brasileira - Reprodução/Twitter
The Town 2025: Camilla Cabello sensualiza ao som de funk brasileira Imagem: Reprodução/Twitter
Colaboração para Splash, em Salvador

14/09/2025 20h50

Camilla Cabello surpreendeu ao rebolar ao som da música brasileira "Tubarão, te amo", durante sua apresentação no Palco Skyline, no último dia do The Town, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O que aconteceu

A cantora sensualizou e rebolou ao som da música de MC Ryan SP, DJ LK da Escócia, Tchakabum. Seus dançarinos também performaram a música.

Os fãs se surpreenderam e ovacionaram a artista. Ela ainda arriscou algumas palavras em português.

Brasil! Eu te amo muito, muito, brasileiros. Vocês estão no meu coração. Camilla Cabello

