The Town: Camila Cabello prova quitutes brasileiros antes de show e elege o favorito

Camila Cabello compartilhou um vídeo em seu TikTok provando quitutes brasileiros - Reprodução/TikTok
Camila Cabello compartilhou um vídeo em seu TikTok provando quitutes brasileiros Imagem: Reprodução/TikTok

São Paulo

14/09/2025 15h40

A cantora Camila Cabello compartilhou um vídeo em seu TikTok no sábado, 13, provando quitutes brasileiros. A cantora cubana-americana está no Brasil e se apresenta no The Town, em São Paulo, neste domingo, 14.

Camila provou quitutes como brigadeiro, pastel, coxinha, dadinho de tapioca e pão de queijo, que disse ser seu "preferido".

"Estou finalmente no Brasil", declara Cabello no vídeo. "Estou muito animada para este show, por vir em São Paulo e para o Brasil, porque não há nada como este país. Não há nada como meus fãs que tenho aqui e me sinto 'meio brasileira'", afirmou a cantora, em português.

@camilacabello

? Cooking, bossa nova, adults, light(950693) - Kids Sound

O show de Camila Cabello é previsto para as 20h30 no festival realizado no Autódromo de Interlagos.

