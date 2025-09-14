Topo

'Brasil! Eu disse que voltaria', diz Katy Perry antes de show no The Town

14/09/2025 16h53

A popstar Katy Perry é headliner do The Town 2025 neste domingo (14), e ela postou fotos nas redes só algumas horas antes de subir no palco. Na legenda, Perry celebra o seu retorno ao Brasil.

Brasil! Eu disse que voltaria, e aqui estou para dançarmos na luz de novo. São Paulo hoje à noite! Curitiba e Brasília são as próximas! Katy Perry

O que aconteceu

Katy comemorou sua volta ao Brasil antes de mega-show em São Paulo. Vestida de um conjuntinho, top e calça, prateados e um blazer preto, a cantora apareceu com seu cabelo preto característicos nas suas novas fotos para as redes.

Katy Perry apresentou-se no Rock in Rio no ano passado. No mesmo dia de lançamento de "143", seu último álbum, Katy subiu ao palco no Rio de Janeiro, cantando seus muitos hits, além de contar com uma participação especial de Cyndi Lauper

Turnê pelos Estados Unidos contou com problemas técnicos. Em um dos shows dessa tour pelos EUA, a cantora quase caiu de uma estrutura parte do seu show - uma borboleta mecânica imensa que voa por cima da plateia - na ocasião, Katy se assustou.

