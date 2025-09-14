Órfão, da zona rural do Maranhão, ele virou astronauta análogo aos 15 anos

"Não tenho altas habilidades, só muita dedicação." A frase, dita com timidez por Valdemiro Brito Gomes, 16, resume uma jornada improvável e inspiradora.

Órfão de mãe, criado pelos avós no povoado Corisco, no interior de São Bernardo (MA), cidade a 375 km da capital, ele se tornou astronauta análogo —um preparo técnico de alto nível que simula missões espaciais da vida real— e entrou para a elite da simulação espacial.

Valdemiro não tem diagnóstico de superdotação e passou boa parte da infância com dificuldades de leitura e escrita. Mas foi justamente o esforço constante que o levou a conquistar 40 medalhas em olimpíadas científicas, representar o Brasil em eventos nacionais de ciência e, agora, treinar como astronauta análogo.

Astronautas análogos participam de missões espaciais simuladas, em que seguem diversos protocolos, além de simularem a rotina fora da Terra de forma experimental, inclusive com roupas semelhantes às usadas por astronautas.

A transformação do menino tímido em embaixador do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) começou com uma prova, a da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Desde então, Valdemiro cruzou o país, conheceu centros de pesquisa, discursou em Brasília e recusou bolsa em uma escola renomada por não conseguir ficar longe da família.

Hoje no primeiro ano do ensino médio, Valdemiro já passou por treinamentos de sobrevivência, pilotagem de drones e resgate simulado. Agora se prepara para uma missão mais complexa, que pode levá-lo ao topo da carreira como astronauta análogo —um feito raro até entre adultos com formação em engenharia e ciência espacial.

Da sala de aula no interior às medalhas nacionais

Valdemiro começou a chamar atenção ainda no ensino fundamental, quando estudava no povoado Coqueiro, também zona rural de São Bernardo. Apesar das dificuldades com leitura e escrita, era um aluno curioso, cheio de perguntas e sede de aprender.

"Ele tinha muita dificuldade, mas muita força de vontade. Era o único da sala que me procurava para estudar para a Olimpíada de Astronomia", lembra o professor Gerson Ricardo Farias, que coordenava os projetos científicos da escola.

A escola de Valdemiro nunca havia conquistado uma medalha em olimpíadas. O primeiro passo veio em 2022, quando Gerson decidiu inscrevê-los na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A primeira medalha não foi de Valdemiro, mas ele comemorou como se fosse sua —e continuou tentando.

Na época, muitos alunos da zona rural não tinham perspectiva de estudo. A meta era só terminar o nono ano e procurar emprego. O Valdemiro foi um dos poucos que acreditou que podia ir.

Gerson Ricardo Farias

Valdemiro passou por uma série de simulações Imagem: Arquivo pessoal

Com apoio de Gerson, Valdemiro mergulhou em provas e plataformas online. Uma delas, a Medalhei, ofereceu bolsas para que ele e outros colegas da escola tivessem acesso gratuito a conteúdos de olimpíadas. Vieram então as medalhas —40 no total— e a primeira grande virada: a participação no Prêmio AEITA Sócio-Mirim, em 2023, promovido pela Associação de Engenheiros do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica).

Na primeira tentativa, ele chegou até as semifinais. Na segunda, foi selecionado entre mais de mil estudantes de todo o Brasil, na mesma época em que perdeu perdeu a avó que o criava desde que ficou órfão de mãe ainda bebê.

Ela era minha mãe e meu pai. Eu quase desisti. Mas foi por ela que continuei.

Valdemiro Brito Gomes

Elite da simulação espacial

O título de astronauta análogo veio em 2025, aos 15 anos, depois de um rigoroso processo seletivo da Estação Análoga Wogel, organização que simula treinamentos espaciais em solo brasileiro.

Valdemiro foi um dos nove selecionados entre 500 candidatos para participar da Missão Cadete, etapa inicial da formação análoga. Ele se tornou astronauta análogo e passou a integrar a elite nesse tipo de missão.

Durante os três dias de treinamento, Valdemiro viveu experiências como pilotar drones, participar de exercícios de sobrevivência em ambientes remotos, simulações de resgate de tripulantes e até conserto de espaçonave em cenário de emergência.



Recebemos o mesmo tipo de orientação de astronautas de verdade, só que num nível não profissional. Foi intenso e inesquecível.

Valdemiro Brito Gomes

Agora, Valdemiro se prepara para a próxima etapa: a Missão Alferes, nível mais avançado da Wogel, com desafios mais complexos e exigência física e mental elevada. A seleção deve reunir mais de mil candidatos, mas ele está otimista.

Tem missão que só revelam na hora, como surpresa. Estou me preparando para tudo. Ser selecionado de novo seria um salto enorme na carreira.

Valdemiro Brito Gomes

Paralelamente, o jovem continua engajado em iniciativas científicas. Ele é embaixador da Pop Ciência, programa de popularização do método científico, participou do programa internacional Caça Asteroides —em parceria com a Nasa—, e atua como divulgador científico nas redes sociais.

"Hoje eu tenho chances reais de crescer nessa área, e isso começou com incentivo escolar. Se não fosse o professor Gerson, eu não teria dado o primeiro passo", afirma.

'Trabalho começa na escola'

A diretora do Departamento de Popularização da Ciência, Tecnologia e Educação Científica do MCTI, Juana Nunes Pereira, explica que programas como o Pop Ciência são voltados justamente para despertar vocações científicas desde cedo —principalmente em comunidades com menos acesso à educação de qualidade.

"O trabalho começa na escola, com crianças pequenas, e vai até a sociedade como um todo. As olimpíadas científicas, as feiras escolares, os museus itinerantes, os laboratórios móveis: tudo isso cria uma cultura de valorização da ciência", afirma Juana.

Valdemiro participou da SNCT (Semana Nacional de Ciência e Tecnologia), foi premiado em olimpíadas apoiadas pelo MCTI e atuou como embaixador mirim, divulgando conteúdo científico nas redes sociais.

O que impressiona é como jovens como o Valdemiro se engajam. Eles começam com uma atividade pequena e, de repente, já estão dentro de laboratórios, apresentando protótipos, falando com cientistas, produzindo conteúdo. É uma rede de descobertas e encantamento. Juana Nunes Pereira, a Tilt

Segundo ela, a atuação desses jovens é estratégica para o país, não só na formação científica, mas no combate ao negacionismo e à desinformação. "A ciência precisa ser acessível, próxima das pessoas. E, quando o aluno vira protagonista, ele leva esse conhecimento para a comunidade dele. Isso é poderoso."

Valdemiro Brito Gomes se tornou o primeiro astronauta análogo do Maranhão e integra a elite da simulação espacial no Brasil.