Aos 56, Leonardo Vieira posa na academia sem camisa e recebe elogios

Leonardo Vieira, 56, publicou nova foto na academia e chamou a atenção nas redes sociais.

O que aconteceu

O ator posou em frente ao espelho sem camisa após treino e recebeu váios elogios. "Meu sonho dos anos 2000 até hoje", disse um seguidor; "Continua lindo", exaltou outra.

Leonardo Vieira participou de várias novelas como "Renascer" (1993) e "Senhora do Destino" (2004), da TV Globo. Seu último trabalho como ator foi em 2016, em "Os Dez Mandamentos", da RecordTV.