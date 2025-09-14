Topo

Aos 56, Leonardo Vieira posa na academia sem camisa e recebe elogios

Aos 56, Leonardo Vieira posa na academia sem camisa e recebe elogios
Aos 56, Leonardo Vieira posa na academia sem camisa e recebe elogios
14/09/2025 21h12Atualizada em 14/09/2025 21h12

Leonardo Vieira, 56, publicou nova foto na academia e chamou a atenção nas redes sociais.

O ator posou em frente ao espelho sem camisa após treino e recebeu váios elogios. "Meu sonho dos anos 2000 até hoje", disse um seguidor; "Continua lindo", exaltou outra.

Leonardo Vieira participou de várias novelas como "Renascer" (1993) e "Senhora do Destino" (2004), da TV Globo. Seu último trabalho como ator foi em 2016, em "Os Dez Mandamentos", da RecordTV.

Leonardo Vieira posa na academia sem camisa
