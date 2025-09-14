Justiça dá 15 dias para Fontenelle indenizar Giselle Itié; entenda a briga

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que Antonia Fontenelle tem 15 dias para pagar a indenização que deve por danos morais a Giselle Itié.

O que aconteceu

A decisão foi assinada na quinta-feira (11). Caso Fontenelle ultrapasse o prazo de 15 dias, será cobrada uma multa de 10% — além dos 10% em honorários advocatícios. A decisão inicial, de 2024, que mandou Fontenelle indenizar Itié, determinou pagamento de R$ 50 mil. Segundo o jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o valor corrigido e acrescido de multas já ultrapassa os R$ 88 mil.

O caso começou em 2020, quando Giselle Itié disse ter sido vítima de assédio no início de sua carreira. A declaração foi feita num post em apoio a Dani Calabresa, que havia denunciado Marcius Melhem: "23 anos de idade. Minha primeira protagonista. Fui severamente assediada e amordaçada pelo diretor da novela. Até hoje sinto a dor de uma vítima silenciada", escreveu a atriz nascida no México no Instagram.

Antonia Fontenelle disse que ela se referia à novela "Começar de Novo" e que o diretor seria seu falecido marido, Marcos Paulo. "Triste saber que existem mulheres como você, dona Giselle Itié. Volta pro teu país, é o melhor que tu faz", disse Fontenelle nas redes sociais. Ela também acusou a atriz de tentar se promover às custas de Marcos Paulo.

[Antonia Fontenelle] preferiu várias ofensas expressas em desfavor de [Giselle Itié], inclusive de cunho xenofóbico. Bianca Nigri, juíza, em decisão que condenou Antonia Fontenelle

Giselle Itié venceu o processo de danos morais em novembro de 2024. Segundo a juíza responsável pelo caso, não há evidências de que Giselle falava de Marcos Paulo: "A autora, em momento algum, referiu-se a Marcos Paulo, indicou o nome de rede de televisão, da novela, da personagem que teria encenado, ou indicou qualquer outro elemento informativo que permitisse concluir que estava se referindo a Marcos Paulo".

Giselle Itié e Antonia Fontenelle foram procuradas para comentar o caso. Este texto será atualizado quando houver resposta.

Denúncia de racismo e xenofobia

Além do processo civil, Giselle Itié também abriu um BO pelos crimes de racismo e xenofobia. "O crime de racismo ocorre toda vez que você pratica atos que visem negar direitos seja por cor, origem, religião. Direitos que são de todos. Quando diz 'volta para o seu país', ela está dizendo: 'vocês mexicanos não são bem-vindos no Brasil'. A xenofobia é uma forma de racismo", disse o advogado da atriz ao UOL em 2021.

O advogado de Antonia Fontenelle disse que suas declarações foram tiradas de contexto. "Em momento nenhum ela usou a palavra México. Antonia explicou na delegacia que houve um relacionamento lá atrás entre Marcos Paulo e Giselle Itié e que ficou uma fantasia em relação ao Marcos Paulo. A frase 'volta para o seu país' seria 'volta para a sua fantasia'. Esse é o sentido da frase que foi dita", disse, também em 2021.

O inquérito foi arquivado. "O Ministério Público arquivou definitivamente a acusação por entender que não houve crime algum. O que houve de fato foi uma denúncia caluniosa. Isso, sim, é crime. Ela ainda tentou me processar no cível pedindo R$ 50 mil. Vai trabalhar, filha", disse Fontenelle a Leo Dias em 2021. Ao UOL, após o arquivamento do caso, Giselle Itié afirmou: "Fiquei, sei lá, desmotivada. Injustiça é a realidade do brasileiro. Fiz a denúncia não só pelo fato de ter me sentido ofendida, mas também por estamos vivendo um mundo de preconceito, de machismo, de xenofobia".