Alexandre Negrão, ex de Marina Ruy Barbosa, fica noivo de influenciadora
O empresário Alexandre Negrão, 39, ex-marido de Marina Ruy Barbosa, 30, ficou noivo da influenciadora digital Elisa Zarzor, 25.
O que aconteceu
A influenciadora compartilhou nas redes sociais as fotos do noivado. "Festa de noivado", escreveu na legenda.
Nas imagens, Elisa aparece com um vestido transparente deixando a calcinha à mostra. Com o tema marítimo, a festa reuniu amigos e familiares do casal.
Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão foram casados por 5 anos e se separaram em 2021. Eles assumiram o relacionamento em 2016 e se casaram no mesmo ano.