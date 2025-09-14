Topo

Alexandre Negrão, ex de Marina Ruy Barbosa, fica noivo de influenciadora

Alexandre Negrão ficou noivo da influenciadora digital Elisa Zarzor - Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Salvador

14/09/2025 19h20

O empresário Alexandre Negrão, 39, ex-marido de Marina Ruy Barbosa, 30, ficou noivo da influenciadora digital Elisa Zarzor, 25.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou nas redes sociais as fotos do noivado. "Festa de noivado", escreveu na legenda.

Nas imagens, Elisa aparece com um vestido transparente deixando a calcinha à mostra. Com o tema marítimo, a festa reuniu amigos e familiares do casal.

Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão foram casados por 5 anos e se separaram em 2021. Eles assumiram o relacionamento em 2016 e se casaram no mesmo ano.

