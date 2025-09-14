Topo

Adriane Galisteu posa ao lado de homenagem à Senna no The Town

Adriane Galisteu posa em mural em homenagem a Ayrton Senna no The Town
Adriane Galisteu posa em mural em homenagem a Ayrton Senna no The Town Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

14/09/2025 17h40

Adriane Galisteu, 52, posou ontem (13) ao lado do mural que homenageia Ayrton Senna no Autódromo de Interlagos, durante o penúltimo dia de The Town.

O que aconteceu

O registro foi divulgado nas redes da apresentadora na tarde de hoje (14). Galisteu publicou diversas imagens da noite de sábado no festival e, entre elas, a que aparece diante da homenagem.

Galisteu também mostrou registros do show de Lionel Richie e celebrou. "Hoje eu zerei o game. A lenda Lionel Richie."

O mural no Autódromo é assinado pelo artista plástico Eduardo Kobra. De acordo com o site do artista, o mural foi feito em homenagem aos 80 anos do Autódromo de Interlagos e retrata a vitória de Senna no GP do Brasil em 1991.

Adriane Galisteu namorava com Ayrton Senna há pouco mais de um ano quando o piloto morreu em 1994, em um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália.

Adriane Galisteu posa em mural em homenagem a Ayrton Senna no The Town
Adriane Galisteu posa em mural em homenagem a Ayrton Senna no The Town
Imagem: Reprodução/Instagram

