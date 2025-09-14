Adolescência: Aos 15 anos, ator é o mais jovem a vencer o Emmy

Owen Cooper se tornou hoje (14) a pessoa mais nova a vencer o Emmy de melhor ator coadjuvante em série limitada, antologia ou filme para a TV. Veja a lista completa aqui.

O que aconteceu

O ator de "Adolescência" tem 15 anos. A minissérie foi o seu primeiro trabalho de atuação. Ele vai disputar o prêmio com os seguintes atores:

Javier Bardem ("Monstros - Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais")

Bill Camp ("Acima de Qualquer Suspeita")

Rob Delaney ("Morrendo por Sexo")

Peter Sarsgaard ("Acima de Qualquer Suspeita")

Ashley Walters ("Adolescência")

O último detentor do recorde foi indicado em 1973. Scott Jacoby tinha 16 anos quando concorreu ao Emmy por seu trabalho no filme "That Certain Summer", lançado diretamente para televisão.

De jogador de futebol a ator

Até dois anos atrás, seu sonho era ser jogador de futebol. "Não sei por que quis atuar, eu simplesmente senti vontade. Aí fiz aulas e gostei. Depois entrei numa agência, me pediram para gravar um teste para 'Adolescência' e tudo veio daí", contou à revista Variety.

Sua maior dificuldade foi no primeiro episódio, mas um colega de cena ajudou. Ele fez uma cena com Stephen Graham, que além de interpretar o pai de Owen também é criador da série. Antes do início da gravação, o ator mais velho percebeu que o menino não estava conseguindo se emocionar. "Ele me pegou e disse: você nunca mais vai ver sua mãe, você nunca mais vai ver seu pai. Eu estava frustrado, mas depois disso me emocionei em todos os takes. Me ajudou muito, ele foi incrível".

Owen Cooper e Erin Doherty em 'Adolescência' Imagem: Divulgação/Netflix

Nos bastidores, a equipe se emocionou com a atuação de Owen. "Atores treinam por anos e anos e não conseguem fazer o que Owen faz", elogia o diretor Philip Barantini. E continua: "E ele nem percebe! Ele é muito blasé. Todos os dias, gravávamos por uma hora e todo mundo chorava assistindo à filmagem".

A produção contratou uma psicóloga para acompanhá-lo, mas o ator tinha outros planos. Philip conta que a psicóloga procurava Owen entre as filmagens mais intensas, mas não conseguia encontrá-lo porque o ator preferia jogar bola: "Eu perguntava: cara, você está bem? E ele dizia: sim, peraí, estou ganhando aqui!"