Cinco dias pós-parto, Nathália Valente posa de biquíni e nega cirurgia

Nathália Valente surpreende ao aparecer de biquíni pós-parto
Nathália Valente surpreende ao aparecer de biquíni pós-parto Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em Salvador

14/09/2025 18h16

A influenciadora Nathália Valente surpreendeu ao compartilhar fotos de biquíni cinco dias após dar à luz Thales, seu filho com o também influenciador Yuri Meirelles.

A influenciadora compartilhou fotos de biquíni para mostrar como estava o seu corpo. "O pós-parto está me fazendo bem (amo tanto a minha marca de biquínis, só biquíni de gostosa)."

Nos comentários, uma internauta afirmou que Nathália fez cirurgias plásticas. "Lembrando, ela tem cirurgias, faz estética e malhou a gravidez inteira, nem barriga cresceu tanto. A minha de 6 meses tá maior que a dela com 9, mulheres não se cobrem!!".

A influenciadora, então, negou a informação. "Eu não tenho cirurgia nenhuma".

