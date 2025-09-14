4 filmes baseados nas obras de Agatha Christie para ver no streaming

Agatha Christie é, até hoje, adorada pelos fãs de mistério. O suspense das obras literárias da dama do crime chegou aos cinemas há muitas décadas, e ainda vemos produções baseadas ou inspiradas nos mistérios imaginados por essa mente brilhante.

Em alguns casos, os livros da autora foram levados às telonas mais de uma vez. "Assassinato no Expresso Oriente" é prova disso: a adaptação tornou-se filme em 1974 e, mais recentemente, em 2017, trazendo Johnny Depp e Michelle Pfeiffer no elenco. É o mesmo caso de "Morte no Nilo", que virou filme em 1978 e voltou a movimentar a indústria cinematográfica em 2022. Ao contrário das vítimas dos casos do detetive Poirot, o gênero segue mais vivo do que nunca.

Para celebrar toda a inspiração que Agatha Christie proporcionou ao cinema, Splash separou quatro dos inúmeros filmes baseados em sua obra literária para assistir no streaming.

Vamos encarar esses mistérios? Confira:

'A Casa Torta' (2017)

Imagem: Divulgação

Com Glenn Close no elenco, o longa gira em torno do assassinato de um patriarca grego que vive uma curiosa moradia: uma mansão torta! O milionário vive ali com sua esposa, cinquenta anos mais jovem, filhos, noras, netos e outros integrantes da família. Todos serão suspeitos do envenenamento que levou à morte dele. O livro, de título original "Crooked House", publicado em 1949, foi considerado pela própria autora um de seus melhores. Disponível no Sony One.

'Assassinato no Expresso do Oriente' (2017)

Imagem: Divulgação

O detetive Hercule Poirot embarca no Expresso do Oriente de última hora. É claro que um assassinato ocorre no trem, e ele começa a usar suas habilidades infalíveis de dedução - tudo isso enquanto a viagem está interrompida devido a uma nevasca que descarrilha os vagões. A vítima é vivida por Johnny Deep. Poirot precisa mergulhar na vida dos suspeitos, entre eles, um mordomo, um conde, uma princesa, uma viúva (Michele Pfeiffer) e até uma missionária. A obra literária é de 1934. Disponível no Disney+ e Mercado Play.

'Morte no Nilo' (2022)

Armie Hammer e Gal Gadot no filme Morte no Nilo Imagem: Divulgação/Twentieth Century Studios

Aqui o detetive Poirot é colocado à prova por questões pessoais, um diferencial em relação a outros longas. Desta vez, o investigador está em meio as suas férias egípcias. A bordo de um luxuoso navio, o mergulho nas paixões dos tripulantes dão o tom. A cerimônia de um casamento sob as águas do Rio Nilo acaba em tragédia e também com as férias do melhor detetive do mundo. Todos são suspeitos até que se prove o contrário! A paisagem épica já bastaria por si para que espectador aproveitasse as belezas de tirar o fôlego. O livro de mesmo nome foi publicado em 1947. Disponível no Disney+.

'A Noite das Bruxas' (2023)

Imagem: 20th Century Studios/Divulgação

Poirot leva uma vida pacata em Veneza, mas o crime não o abandona. Dessa vez ele é levado a uma sessão espírita comandada por uma médium famosa. Quando o detetive vai ao encontro, uma pessoa é encontrada morta. Ele não poderá se deixar levar pelo sobrenatural se quiser desvendar esse assassinato. O longa é baseado na obra homônima, escrita em 1969. Disponível no Prime Video e Disney+.