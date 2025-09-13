Virginia e Zé Felipe rompem sociedade em agência após divórcio; entenda

Em meio ao processo de divórcio, o ex-casal Virgínia e Zé Felipe rompeu sua sociedade na Talismã Digital, agência de influência digital fundada por eles.

O que aconteceu

Segundo a assessoria da Talismã, a influenciadora saiu da empresa, enquanto o cantor continua. Em comunicado oficial a Splash, foi confirmado que Virgínia segue com sua própria agência, focada em seus projetos independentes e voltados para a sua marca.

A Talismã Digital foi uma empresa idealizada pelo ex-casal. Com o divórcio, é natural que seja extinta a sociedade. As novas frentes de negócios de Virgínia terão sempre como base VF [agência de Virginia]. Zé Felipe segue na Talismã Music, com foco em música e onde ele tem se dedicado a novas produções.

Assessoria da Talismã

Já havia rumores do fim da sociedade desde agosto. Após uma reunião da Talismã, os assessores da influenciadora Herbert Gomes e Maressa Lopes postaram mensagens sobre retribuição e escreveram "é isso" —o que levantou suspeitas.

Uma mudança do email também deu pistas do fim. Para os fãs atentos do ex-casal, o fim da sociedade na Talismã foi confirmada pela mudança no email de Virgínia, que passou a levar o nome VF Digital, da nova agência da influencer.

CPI das Bets

Em maio, Virginia foi convocada pela Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os serviços de apostas online, a CPI das Bets. O pedido de convocação foi feito pela senadora Soraya Tronicke (Podemos-MS). Segundo Soraya, a presença de Virgínia era importante, pois ela é uma das principais responsáveis pela divulgação de empresas de apostas online na internet.

Na CPI, a influenciadora disse que todos os contratos são legais. "Não estou fazendo nada fora da lei [...] Se realmente faz tão mal para a população, então proíbe tudo. Eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de apostas que não estão regulamentadas."