Vera Fischer lembra ensaio nu em ruas de Paris: 'Abri casaco com orgulho'

Vera Fischer andou nua pelas ruas de Paris para um ensaio da Playboy no ano 2000 - Reprodução/Instagram @bobwolfenson
Vera Fischer andou nua pelas ruas de Paris para um ensaio da Playboy no ano 2000
do UOL

De Splash, em São Paulo

13/09/2025 07h45

Vera Fischer, 73, relembra o ensaio que fez para a Playboy de janeiro de 2000, comemorando a chegada do novo milênio e também seus 50 anos.

Na sessão de fotos, a atriz andou nua pelas ruas de Paris. Em entrevista à revista Mensch, ela relembra o choque das pessoas ao vê-la abrindo o casaco de pele: "De repente, eu vi a ponte cheia de gente, as pessoas andando para lá e para cá, e eu toda arrumadíssima com o meu casaco de pele, pelada por baixo. Uma hora Bob [Wolfenson, fotógrafo] falou assim: 'agora abre o casaco'. Eu abri o casaco com todo o meu orgulho. E foram feitas as fotos".

As pessoas ficavam atônitas. Por que isso está acontecendo aqui? Depois a gente riu muito disso. Riu muito, porque as pessoas paravam, os carros paravam. Vera Fischer

Vera Fischer andou nua pelas ruas de Paris para um ensaio da Playboy comemorando seus 50 anos - Reprodução/Instagram @bobwolfenson - Reprodução/Instagram @bobwolfenson
Vera Fischer andou nua pelas ruas de Paris para um ensaio da Playboy comemorando seus 50 anos
Imagem: Reprodução/Instagram @bobwolfenson

Hoje, ela descreve o ensaio como audacioso e até agressivo. "Bob me dizia algumas coisas, queria algumas coisas, e eu fazia outras também. Então, ele ficava surpreso. Eu acho que foi um trabalho, eu considero, de todos os que eu vi, o mais audacioso possível. Bastante diferente dos outros. Até um pouco agressivo, eu acho, apesar de algumas fotos muito lindas, muito poéticas."

Para sair na edição de janeiro, as fotos foram feitas no início do inverno europeu. Vera descreve: "Estava um frio de novembro inacreditavelmente gelado."

A atriz tem orgulho da experiência. "Foi um momento glorioso, na verdade. Eu tenho muito orgulho de ter feito essa 'Playboy' com tanta abertura, sabe? Com tanto despudor, no bom sentido da palavra", afirma.

