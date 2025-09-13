Topo

Entretenimento

'Vale Tudo' hoje (13): veja resumo do capítulo deste sábado

Odete (Debora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Odete (Debora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/09/2025 09h20

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (13) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Marina conta para Maria de Fátima que Heleninha e Celina entraram em atrito por causa de Estéban. Marina coloca um remédio de Celina no chá de Heleninha para simular embriaguez. Ivan comenta com Raquel que não aceitará a proposta de Vilma. Freitas fica intrigado quando Odete se despede de Marco Aurélio. Mário Sérgio desconfia quando Freitas lhe conta que conseguiu o dinheiro para comprar a casa da mãe.

Marco Aurélio e Leila embarcam com Tiago e Bruno para o evento de casamento dos dois. Mário Sérgio estranha a preocupação de Freitas com Marco Aurélio. Leila e Marco Aurélio se casam. Eunice faz sucesso ao gerar interesse de uma marca famosa que vê o vestido de casamento criado para Leila. Marco Aurélio sofre um atentado, e é acudido por Leila.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

Resultado parcial

Total de 5746 votos
8,98%
Fábio Rocha/Globo
7,88%
Divulgação/Globo
1,31%
Manoella Mello/Globo
17,63%
Manoella Mello/Globo
4,47%
Fabio Rocha/Globo
1,04%
Fábio Rocha/Globo
12,06%
Marcos Serra Lima/Globo
3,20%
Marcos Serra Lima/Globo
24,40%
Reprodução/Instagram
0,61%
Manoella Mello/Globo
18,41%
Fábio Rocha/Globo
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Jessie J revela que fará cirurgia após show no Brasil: 'Orgulhosa de mim'

Filha de Roberto Justus reúne as ex-esposas do pai em aniversário

MP pede suspensão de show de Leonardo a R$ 800 mil em cidade em calamidade

'Vale Tudo' hoje (13): veja resumo do capítulo deste sábado

Divas, brasilidades e encontros memoráveis marcam o sábado no The Town

'Dona de Mim' hoje (13): veja resumo do capítulo deste sábado

'Êta Mundo Melhor!' hoje (13): veja resumo do capítulo deste sábado

Prestes a completar 29 anos de casamento, esposa de Akon pede divórcio

Vera Fischer lembra ensaio nu em ruas de Paris: 'Abri casaco com orgulho'

Sophia Abrahão fez terapia com Sérgio Malheiros: 'Só amor não sustenta'

'Quem sabe faz a hora, não espera acontecer': onde está Geraldo Vandré?