Vai chover no The Town hoje (13)? Veja probabilidade e previsão do tempo

The Town - Anendfor/DivulgaÃ§Ã£o
The Town Imagem: Anendfor/DivulgaÃ§Ã£o
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/09/2025 05h30

O segundo fim de semana do The Town 2025 termina neste domingo, quando o festival se despede do público. Quem for ao Autódromo de Interlagos hoje, em São Paulo (SP), deve se preparar: a previsão indica que a capa de chuva pode ser indispensável.

O que aconteceu

No sábado, a previsão aponta chance de garoa pela manhã e à tarde. À noite, o céu deve permanecer encoberto.

Segundo o Climatempo, a probabilidade de chuva no sábado é de 54%. Já no domingo, não há motivo para preocupação: a chance de precipitação é de 0%.

As temperaturas variam entre 13 °C e 22 °C no sábado. No domingo, os termômetros devem marcar mínima de 13 °C e máxima de 25 °C.

No palco, Mariah Carey é a atração principal de sábado. Katy Perry encerra o festival com o último grande show.

Dia 13 de setembro (sábado)

mariah - Divulgação - Divulgação
Mariah Carey, headliner de sábado (13), no The Town 2025
Imagem: Divulgação

Palco Skyline

  • 15h40 - The Flight
  • 15h50 - Natasha Bedingfield
  • 18h10 - Ivete Sangalo
  • 20h30 - Jessie J
  • 23h45 - Mariah Carey

Palco The One

  • 14h40 - Os Garotin convida Melly
  • 17h00 - Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir
  • 19h20 - Gloria Groove
  • 21h55 - Lionel Richie

The Tower

  • 01h20 - Liu

Palco Quebrada

  • 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15 - Péricles convida Dexter
  • 20h35 - Criolo

Palco Factory

  • 13h00 - Stefanie
  • 14h45 - Chefin
  • 17h05 - MC Livinho
  • 19h25 - Junior

São Paulo Square

  • 14h00 - SP Square Big Band
  • 17h10 - SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes
  • 19h30 - Vanessa Moreno
  • 22h05 - Jacob Collier

Dia 14 de setembro (domingo)

Katy Perry se apresenta no Palco Mundo no Rock in Rio 2024 - Wagner Meier/Getty Images - Wagner Meier/Getty Images
Katy Perry se apresenta no Palco Mundo no Rock in Rio 2024
Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Palco Skyline
15h40 - The Flight
15h50 - Iza
18h10 - J Balvin
20h30 - Camila Cabello
23h15 - Katy Perry

Palco The One
14h40 - Jota.Pê convida João Gomes
17h00 - Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
19h20 - Dennis DJ convida Tília
21h55 - Ludmilla

The Tower
01h05 - ANNA

Palco Quebrada
15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
18h15 - Orquestra Sinfônica de Heliópolis
20h35 - Belo

Palco Factory
13h00 - Felipe Cordeiro
14h45 - Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
17h05 - Rachel Reis
19h25 - Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

São Paulo Square
14h00 - SP Square Big Band
17h10 - SP Square Big Band com Amanda Maria
19h30 - João Bosco Quarteto
22h05 - Jacob Collier

