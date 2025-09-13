Vai chover no The Town hoje (13)? Veja probabilidade e previsão do tempo

O segundo fim de semana do The Town 2025 termina neste domingo, quando o festival se despede do público. Quem for ao Autódromo de Interlagos hoje, em São Paulo (SP), deve se preparar: a previsão indica que a capa de chuva pode ser indispensável.

O que aconteceu

No sábado, a previsão aponta chance de garoa pela manhã e à tarde. À noite, o céu deve permanecer encoberto.

Segundo o Climatempo, a probabilidade de chuva no sábado é de 54%. Já no domingo, não há motivo para preocupação: a chance de precipitação é de 0%.

As temperaturas variam entre 13 °C e 22 °C no sábado. No domingo, os termômetros devem marcar mínima de 13 °C e máxima de 25 °C.

No palco, Mariah Carey é a atração principal de sábado. Katy Perry encerra o festival com o último grande show.

Dia 13 de setembro (sábado)

Mariah Carey, headliner de sábado (13), no The Town 2025 Imagem: Divulgação

Palco Skyline

15h40 - The Flight

15h50 - Natasha Bedingfield

18h10 - Ivete Sangalo

20h30 - Jessie J

23h45 - Mariah Carey

Palco The One

14h40 - Os Garotin convida Melly

17h00 - Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir

19h20 - Gloria Groove

21h55 - Lionel Richie

The Tower

01h20 - Liu

Palco Quebrada

15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town

18h15 - Péricles convida Dexter

20h35 - Criolo

Palco Factory

13h00 - Stefanie

14h45 - Chefin

17h05 - MC Livinho

19h25 - Junior

São Paulo Square

14h00 - SP Square Big Band

17h10 - SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes

19h30 - Vanessa Moreno

22h05 - Jacob Collier

Dia 14 de setembro (domingo)

Katy Perry se apresenta no Palco Mundo no Rock in Rio 2024 Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Palco Skyline

15h40 - The Flight

15h50 - Iza

18h10 - J Balvin

20h30 - Camila Cabello

23h15 - Katy Perry

Palco The One

14h40 - Jota.Pê convida João Gomes

17h00 - Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara

19h20 - Dennis DJ convida Tília

21h55 - Ludmilla

The Tower

01h05 - ANNA

Palco Quebrada

15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town

18h15 - Orquestra Sinfônica de Heliópolis

20h35 - Belo

Palco Factory

13h00 - Felipe Cordeiro

14h45 - Lambateria Baile Show convida Lia Sophia

17h05 - Rachel Reis

19h25 - Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

São Paulo Square

14h00 - SP Square Big Band

17h10 - SP Square Big Band com Amanda Maria

19h30 - João Bosco Quarteto

22h05 - Jacob Collier