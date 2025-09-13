'Um brinde à vida': Laura Cardoso celebra aniversário de 98 anos

Colaboração para Splash, em Salvador

Laura Cardoso completou 98 anos de idade hoje e compartilhou um vídeo com os seguidores para comemorar.

O que aconteceu

A atriz apareceu sorridente segurando uma taça de vinho. "Obrigada", disse.

Um brinde à vida. Obrigada pelo carinho de sempre. escreveu na legenda da publicação.

Famosos desejaram os parabéns à artista. "Parabéns, Laura, amada", disse Alessandra Negrini. "Amor nosso", escreveu Ivete Sangalo. "Viva sua linda vida amada é fundamental Laura!!", disse Drica Moraes.