Nardoni em ‘Tremembé’ defende caso Isabella em série: ‘Trauma coletivo’

Surfando a onda da enorme popularidade do true crime no Brasil, a série "Tremembé" quer explorar o cotidiano fictício do complexo prisional que recebe alguns dos mais notórios criminosos nacionais — como Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha, Isabella Nardoni.

O caso parou o Brasil em 2008 pela crueldade sofrida pela garota de cinco anos e pela frieza de ter o pai e a madrasta da menina como assassinos. Mesmo após mais de 15 anos, o ocorrido ainda assombra o imaginário brasileiro, incluindo o de Lucas Oradovschi, ator responsável por encarnar Alexandre Nardoni na produção do Amazon Prime Video.

Em novembro de 2024, Splash visitou os bastidores e entrevistou o elenco do seriado. As filmagens aconteceram em uma fábrica de lingerie desativada, na zona norte de São Paulo, adaptada para se tornar uma versão do presídio que existe no interior do estado.

No papo, Lucas Oradovschi afirmou que a enorme repercussão do caso Nardoni criou uma espécie de trauma coletivo nos brasileiros. Eloquente, de bom humor e bem arrumado, o ator conversou com Splash pela manhã, antes da diária de filmagens, refletindo sobre a extensa cobertura midiática da época, que usou como material de pesquisa para o papel.

Virou quase uma novela em tempo real. As pessoas chegavam em casa do trabalho e queriam entender o que estava acontecendo e quais eram as atualizações. As mídias foram respondendo a isso. Já tem quase 20 anos esse caso, mas me lembro de meses fio com todos os canais, jornais e revistas cobrindo incessantemente. Lucas Oradovschi, em entrevista a Splash

"Esse poder que a mídia tem de pautar o que realmente é relevante e interessante ajudou muito a definir esse caso como algo marcante para a história do país. O caso por si só já tem uma potência, e a maneira como a mídia conduziu isso incendiou ainda mais a população. Está gravado na nossa memória e acaba quase sendo como um trauma coletivo", continuou o ator.

Segundo o ator, a convivência entre notórios criminosos é o foco da série, em vez de abordar os crimes em si. Oradovschi reconhece que o true crime vive um momento de popularidade por ser um "gênero que desperta muito interesse e fascinação, que move muitas emoções no espectador", mas garante que o seriado é guiado por um olhar humano.

"Essas pessoas foram condenadas e foram contemporâneas no cumprimento de suas penas, aí acho que naturalmente existe uma convivência. Relações se estabelecem, e a série aborda esse dia-a-dia da vida em Tremembé entre essas figuras", conta.

Não é sobre os crimes, criminosos ou condenados, é sobre a vida nesse intervalo de quase 20 anos dentro do sistema penitenciário de Tremembé.

Alexandre Nardoni (ao centro) com os irmãos Cravinhos (Felipe Simas e Kélner Macedo) Imagem: Raphael Montanheiro/Divulgação

Outra parte dessa história é Anna Carolina Jatobá, madrasta de Isabella Nardoni e esposa de Alexandre, que será vivida por Bianca Comparato na série e foi muito elogiada pelo ator. À colega de elenco, que vive a outra responsável pela morte da garota, Oradovschi só teve elogios. "Desde a nossa primeira troca de olhar, eu já senti uma generosidade imensa nela", disparou.

"Lembro que estava fazendo uma dinâmica de preparação em uma sala, com os olhos fechados, e a pessoa conduzindo o trabalho abriu a porta, trouxe a Bianca e a colocou na minha frente. No meio do trabalho, abri os olhos e olhei nos olhos da Bianca, e esse momento foi muito forte para mim. Estabelecemos uma parceria muito bonita."

Interpretando uma figura real e ainda viva, Oradovschi admite se preocupar com a reação do verdadeiro Alexandre Nardoni à sua performance. Na ocasião do papo, Nardoni havia progredido ao regime aberto há poucos meses, em maio de 2024. Reconhecendo a possibilidade de que ele possa assistir ao seriado, o ator afirmou: "Em algum lugar, existe essa camada e essa voz presente no trabalho, fico sempre numa certa dança ou negociação com isso. Não que isso seja definitivo ou que interfira de maneira definitiva, mas sim. São muitas vozes: tenho o que a mídia e o Brasil já pensam, entendem e julgam da figura, para além do que a justiça já julgou, e tenho também essa poeirinha de 'O que esse cara vai pensar?'", explicou.

Imagino que ele não esteja muito satisfeito da gente voltar a falar desse assunto, mas o assunto está aí. Como eu disse, está gravado na memória do Brasil. Ao mesmo tempo, é importante falarmos da nossa própria história e das coisas que acontecem, até para evitar que essas coisas aconteçam de novo

"Tremembé" chega ao catálogo do Amazon Prime Video em 31 de outubro. A produção terá apenas cinco episódios, com todos sendo disponibilizados já no primeiro dia.