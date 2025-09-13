Topo

Tratando câncer de mama, Jessie J se emociona e manda recado no The Town

Jessie J fala sobre o câncer durante apresentação no The Town - Reprodução/Twitter
Jessie J fala sobre o câncer durante apresentação no The Town Imagem: Reprodução/Twitter
Jessie J se emocionou ao falar sobre o tratamento contra o câncer durante sua apresentação no Palco Skyline do The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O que aconteceu

A cantora, que está tratando um câncer de mama, mandou um recado para os fãs. Ela agradeceu o carinho e falou sobre pessoas que também estão passando pelo mesmo que ela.

Se alguém aqui está passando por um tratamento para o câncer ou conhece alguém que está passando por isso: saiba que eu quero te abraçar muito forte e te dar todo o amor que eu sentir nos últimos meses e devolvê-lo todo de volta para vocês. Jessie J

A artista falou que cantar é sua cura e agradeceu ao festival pelo espaço. "Por que não cancelar esse show? Por que você ainda está aqui? É por isso, pessoal [se referindo ao público]. Algumas pessoas tomam remédios, sabe. Algumas meditam, mas isso [cantar] é o que mais me cura."

Esse não é o meu show normal, mas agradeço ao The Town por me permitir a fazer um show completo mesmo assim. Jessie J

Ao final, os fãs falaram que a amavam e ela repetiu em português: "Jessie J te amo"

