Ameaça final: por amor, Solange muda os rumos de Afonso em 'Vale Tudo'

Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann) em "Vale Tudo" - Divulgação/Globo
Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

13/09/2025 20h01

Nos próximos capítulos de "Vale Tudo", a relação de Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão) será abalada por um ultimato. Entenda.

O que vai acontecer

Solange teme pela saúde do namorado. Após receber a notícia de que a quimioterapia não surtiu o efeito esperado, Afonso decidiu parar o tratamento e só retomar quando encontrasse um doador para o transplante de medula.

Ela vai ameaçar terminar o relacionamento caso ele não volte a se tratar. O clima tenso fará com que Afonso repense sua escolha. Em cenas previstas para irem ao ar a partir de sexta-feira (20), o personagem tomará a decisão de retomar a quimioterapia.

Pressão de Solange será o ponto de virada que leva Afonso a encarar novamente o tratamento. Na terça (23), doutor Fernando comunica que a resposta do organismo do atleta à quimioterapia está melhor.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

