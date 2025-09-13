Topo

Entretenimento

Tralli revela conselho à enteada Rafa Justus e como lida com Roberto Justus

O jornalista Cesar Tralli é padrasto de Rafa Justus - Reprodução/Instagram
O jornalista Cesar Tralli é padrasto de Rafa Justus Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/09/2025 10h46

O jornalista César Tralli contou que tem um relacionamento ótimo com a enteada Rafaella Justus, 16, filha de Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus.

O que aconteceu

Tralli disse que Rafa o adotou "como um segundo pai". "Quando a gente se conheceu, ela me recebeu muito bem. Me adotou como um segundo pai, e a adotei como uma filha. Aí veio a vontade de fazer a família crescer", disse ao Extra.

Relacionadas

Ticiane Pinheiro comemora Cesar Tralli no Jornal Nacional: 'Nada por acaso'

César Tralli sobre assumir JN: 'Guardei por muito tempo em segredo'

Natuza Nery assume Edição das 18 após mudança de Tralli para o JN

O jornalista disse que sua enteada despertou nele a vontade de ser pai. "Depois da Manu, percebi que, se eu pudesse ter tido dez filhos, eu teria tido, porque a minha felicidade em ser pai é gigantesca. Nasci para isso. A Rafa me ajudou a despertar para isso também."

Tralli diz que conversa sobre tudo com Rafa, e ajuda Ticiane nesse momento de adolescência. "Tenho altos papos com ela sobre estudo, namorado, viver fora do Brasil... Como saí de casa novo, dou a maior força. Agora, ela é adolescente, quer curtir as amigas, sair. A mãe fica desesperada, mas a gente cria filho para o mundo."

O novo âncora do Jornal Nacional também contou que tem boa relação com o ex-marido de Ticiane. "Minha relação com o Roberto é ótima. A gente sempre se deu superbem, nunca tivemos um problema. Entendo que ele é o pai, e é admirável como ele participa da vida dela e dos outros filhos. Me vejo como um auxiliar".

Ele diz, ainda, que troca ideias com Roberto Justus sobre a Rafa pelo celular. "A gente está o tempo todo trocando ideia no WhatsApp sobre a Rafa: eu, ele e Tici."

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Show de Ivete Sangalo no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

John Malkovich abre o jogo sobre affair 'proibido' com Michelle Pfeiffer

Virginia e Zé Felipe rompem sociedade em agência após divórcio; entenda

Eduardo Bueno comemora morte de Charlie Kirk e tem evento cancelado em Porto Alegre

Tralli revela conselho à enteada Rafa Justus e como lida com Roberto Justus

Bilhete inédito revela as 15 músicas favoritas de David Bowie; ouça

Jessie J revela que fará cirurgia após show no Brasil: 'Orgulhosa de mim'

Filha de Roberto Justus reúne as ex-esposas do pai em aniversário

MP pede suspensão de show de Leonardo a R$ 800 mil em cidade em calamidade

'Vale Tudo' hoje (13): veja resumo do capítulo deste sábado

Divas, brasilidades e encontros memoráveis marcam o sábado no The Town