Ticiane Pinheiro nega ter recebido convite da Globo

Ticiane Pinheiro, 49, disse que os boatos de que ela vai para a Globo não passam de especulação.

O que aconteceu

Apresentadora disse se divertir com os boatos. "Não teve convite. A gente lê, a gente se diverte, a gente dá risada, mas não teve nada, não", disse aos jornalistas no The Town.



Eu trabalho há muitos anos também na Record e eu sou muito feliz. O que eu quero é fazer meu trabalho bem feito, independente de qual lugar. Ticiane Pinheiro



Ela reconhece, no entanto, que uma possível mudança para o Rio vai complicar a situação com a Record. A possibilidade da mudança surgiu com a ida de César Tralli para o Jornal Nacional.

Por enquanto, o novo âncora do JN deve voltar para São Paulo uma vez por semana. "É claro que uma família unida vai querer ficar unida, mas nesse momento, o César está indo e vai vir todo final de semana ficar com a gente".

Ela ainda contou que vai deixar Raphaella, filha com Justus, decidir com quem quer morar. "Ela está no mesmo colégio desde os três anos de idade, ela se forma em 2027. Se for morar com o pai e eu for para o Rio, ela ficaria todo final de semana comigo. Se ela for comigo, todo final de semana com o pai. A gente está deixando todo mundo muito à vontade até tomar essa decisão".