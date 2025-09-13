Topo

The Town: Mariah Carey pediu 200 cabides para seu camarim no festival

Mariah Carey é conhecida por ser exigente quando o assunto é camarim - Divulgação
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/09/2025 16h51

A cantora americana Mariah Carey pediu 200 cabides para seu camarim no The Town. De acordo com a equipe do festival, esse foi o pedido mais extravagante.

O que aconteceu

Para seu camarim, a headliner Mariah Carey solicitou 200 cabides. Segundo apuração do jornal O Globo, a artista estará ocupando um dos 70 camarins antes de sua apresentação no palco Skyline, que começa às 23h15.

A diva é conhecida por ser exigente quando o assunto é seu camarim. Em 2010, quando ela se apresentou no Brasil, Mariah pediu dois espaços de 16m² com paredes e chão cobertos por tapetes de tons escuros, além de 16 toalhas de banho, 24 toalhas de mão e 15 barras de sabonete.

Para a apresentação que Carey fará no Pará no dia 17, quarta-feira, ela usará um iate de luxo como camarim.

Além de Mariah, a banda Green Day também fez um pedido extravagante no The Town. O trio de rock solicitou uma cozinha privativa com chefe particular para preparar as refeições do grupo.

