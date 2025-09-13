Sophia Abrahão fez terapia com Sérgio Malheiros: 'Só amor não sustenta'

Em passagem pelo The Town, Sophia Abrahão, 34, contou que fez terapia de casal com o namorado, o ator Sérgio Malheiros, 32, logo no primeiro ano de namoro.

O que aconteceu

Em conversa com Splash, a atriz contou. "A gente começou a fazer terapia com um ano de relacionamento já, porque a gente queria que desse certo. A gente podia ter se abandonado ao longo desse caminho, por imaturidade, por preocupações com coisas que não fazem sentido."

A atriz conta que os dois começaram a namorar muito jovens, ele com 21, e ela, 23. "A gente era bem imaturo para muitas coisas. Apesar de trabalharmos desde muito cedo profissionalmente e nos considerarmos maduros, emocionalmente, em termos de relacionamento, a gente teve que dar a mão para o outro para seguir firme."

Foram muitas transformações dentro de um relacionamento só. Eu fui 20 Sophias, o Sérgio foi 20 Sérgios. Isso é muito legal. Sophia Abrahão

Ela diz que, para um relacionamento dar certo, só o amor não basta. "Só o amor não sustenta uma relação. São muitas outras coisas. O amor é o centro, mas são muitas outras coisas que a gente está buscando desde o dia 1 consertar."

Sophia diz ainda que, por ora, ela e Sérgio não pensam em aumentar a família. "Agora não é o meu momento. Para o Sérgio também não. Mas a gente não fechou porta nenhuma."