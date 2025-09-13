Topo

Entretenimento

Show de Mariah Carey no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Mariah Carey será uma das atrações do The Town neste sábado - Divulgação
Mariah Carey será uma das atrações do The Town neste sábado Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

13/09/2025 05h30

O fim de semana no The Town terá a presença de Mariah Carey. O show da cantora norte-americana está previsto para hoje, a partir das 23h30 (de Brasília), segundo a organização do festival.

O que aconteceu

Mariah é uma das artistas mais bem-sucedidas da música pop. Ela vendeu mais de 200 milhões de discos e vem mais uma vez para encantar o público brasileiro.

O Palco Skyline ainda terá na sua programação: Ivete Sangalo, Jessie J e Natasha Bedingfield. Veja, abaixo, a programação completa e os prováveis horários.

Em relação aos horários, a organização do The Town informou que o aplicativo tem as informações atualizadas. Qualquer mudança na grade, inclusive, será informada no espaço.

Onde assistir ao vivo

Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada. As transmissões devem ser iniciadas às 14h25.

Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.

A TV Globo exibe flashes durante a programação e um especial todas as noites. Hoje, a exibição será após o "Altas Horas" e, amanhã, após o "Estrela da Casa".

Dia 13 de setembro (sábado)

Palco Skyline

  • 15h40 - The Flight
  • 15h50 - Natasha Bedingfield
  • 18h10 - Jessie J
  • 20h30 - Ivete Sangalo
  • 23h30 - Mariah Carey

Palco The One

  • 14h40 - Os Garotin convida Melly
  • 17h00 - Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir
  • 19h20 - Gloria Groove
  • 21h55 - Lionel Richie

The Tower

  • 01h20 - Liu

Palco Quebrada

  • 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15 - Péricles convida Dexter
  • 20h35 - Criolo

Palco Factory

  • 13h00 - Stefanie
  • 14h45 - Chefin
  • 17h05 - MC Livinho
  • 19h25 - Junior

São Paulo Square

  • 14h00 - SP Square Big Band
  • 17h10 - SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes
  • 19h30 - Jacob Collier
  • 22h05 - Vanessa Moreno
* Horários podem ser alterados pela organização. As mudanças serão informadas no aplicativo do The Town.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Sophia Abrahão fez terapia com Sérgio Malheiros: 'Só amor não sustenta'

'Quem sabe faz a hora, não espera acontecer': onde está Geraldo Vandré?

Mariah Carey: Maior hit natalino da história foi escrito por brasileiro

Nardoni em ?Tremembé? defende caso Isabella em série: ?Trauma coletivo?

Os 4 melhores filmes da história para Jacob Elordi, do novo 'Frankenstein'

Vai chover no The Town hoje (13)? Veja probabilidade e previsão do tempo

Batman de 2022 é um dos filmes mais injustiçados de todos os tempos?

Show de Mariah Carey no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Programação The Town hoje (13): veja os shows, horários e onde assistir

Cinquentões, Backstreet Boys fazem público feminino chorar com nostalgia

Nova era? Luísa Sonza dedica show pra 'bandas de barzinho' no The Town