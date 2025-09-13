Topo

Show de Lionel Richie no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Lionel Richie durante apresentação no Fool in Love Festival, na Califórnia, em 2024 - Scott Dudelson/Getty Images
Lionel Richie durante apresentação no Fool in Love Festival, na Califórnia, em 2024 Imagem: Scott Dudelson/Getty Images
do UOL

De Splash, em São Paulo

13/09/2025 17h00

Lionel Richie será um dos destaques na noite de hoje no The Town. O cantor norte-americano vai fechar o Palco The One a partir de 21h55, segundo a organização do festival.

O que aconteceu

Trajetória do artista inclui canção que ganhou Oscar, um Globo de Ouro e quatro prêmios Grammy. Richie soma mais de 50 anos de carreira e sua música passeia pelo pop, soul, R&B e elementos da música latina.

Palco The One ainda terá nomes nacionais. Gloria Groove é uma das estrelas. Os Garotin e Priscila — com seus respectivos convidados —, também são os artistas da casa.

A organização afirmou que o aplicativo do The Town tem as informações atualizadas dos horários. Qualquer mudança na grade, inclusive, será informada no espaço.

Onde assistir ao vivo

Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada.

Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.

A TV Globo exibe flashes durante a programação e um especial todas as noites. Hoje, a exibição será após o "Altas Horas" e, amanhã, após o "Estrela da Casa".

Dia 13 de setembro (sábado)

Palco Skyline

  • 15h40 - The Flight
  • 15h50 - Natasha Bedingfield
  • 18h10 - Jessie J
  • 20h30 - Ivete Sangalo
  • 23h30 - Mariah Carey

Palco The One

  • 14h40 - Os Garotin convida Melly
  • 17h00 - Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir
  • 19h20 - Gloria Groove
  • 21h55 - Lionel Richie

The Tower

  • 01h20 - Liu

Palco Quebrada

  • 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15 - Péricles convida Dexter
  • 20h35 - Criolo

Palco Factory

  • 13h00 - Stefanie
  • 14h45 - Chefin
  • 17h05 - MC Livinho
  • 19h25 - Junior

São Paulo Square

  • 14h00 - SP Square Big Band
  • 17h10 - SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes
  • 19h30 - Jacob Collier
  • 22h05 - Vanessa Moreno
* Horários podem ser alterados pela organização. As mudanças serão informadas no aplicativo do The Town.

