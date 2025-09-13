Show de Ivete Sangalo no The Town 2025: que horas começa e onde assistir
Ivete Sangalo se apresenta hoje no The Town. A cantora baiana será uma das principais atrações do Palco Skyline, com previsão do início do show para as 20h30, de acordo com a organização do festival.
O que aconteceu
O Palco Skyline ainda contará com outras estrelas: Mariah Carey, Jessie J e Natasha Bedingfield. Veja, abaixo, a programação completa e os prováveis horários.
A organização afirmou que o aplicativo do The Town tem as informações atualizadas dos horários. Qualquer mudança na grade, inclusive, será informada no espaço.
Onde assistir ao vivo
Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada. As transmissões devem ser iniciadas às 14h25.
Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.
A TV Globo exibe flashes durante a programação e um especial todas as noites. Hoje, a exibição será após o "Altas Horas" e, amanhã, após o "Estrela da Casa".
Dia 13 de setembro (sábado)
Palco Skyline
- 15h40 - The Flight
- 15h50 - Natasha Bedingfield
- 18h10 - Jessie J
- 20h30 - Ivete Sangalo
- 23h30 - Mariah Carey
Palco The One
- 14h40 - Os Garotin convida Melly
- 17h00 - Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir
- 19h20 - Gloria Groove
- 21h55 - Lionel Richie
The Tower
- 01h20 - Liu
Palco Quebrada
- 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
- 18h15 - Péricles convida Dexter
- 20h35 - Criolo
Palco Factory
- 13h00 - Stefanie
- 14h45 - Chefin
- 17h05 - MC Livinho
- 19h25 - Junior
São Paulo Square
- 14h00 - SP Square Big Band
- 17h10 - SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes
- 19h30 - Jacob Collier
- 22h05 - Vanessa Moreno