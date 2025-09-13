Topo

Sharon Osbourne quebra silêncio após morte de Ozzy: 'Ainda com dificuldade'

Sharon e Ozzy Osbourne tiveram casamento instável que durou 43 anos
Sharon e Ozzy Osbourne tiveram casamento instável que durou 43 anos Imagem: Frederick M. Brown/Getty Images
13/09/2025

Sharon Osbourne, 72, falou pela primeira vez publicamente sobre a morte de seu marido, Ozzy Osbourne. A lenda do rock morreu no final de julho.

A estrela de TV e viúva do cantor publicou em seu Instagram quase dois meses após a morte do astro. "Ainda estou com dificuldade para encontrar palavras para expressar o quanto sou grata pelo imenso amor e apoio que vocês demonstraram nas redes sociais."

Seus comentários, postagens e homenagens me trouxeram mais conforto do que vocês imaginam. Nada disso passou despercebido; na verdade, me acompanharam por muitas noites. Sharon Ousbourne

Sharon continuou, falando sobre os pássaros que aparecem no vídeo que acompanha a publicação. "Embora eu ainda esteja me encontrando, queria compartilhar algumas criaturas gloriosas com as quais tive a oportunidade de passar uma tarde. A conexão que vocês criam com esses pássaros poderosos é construída inteiramente com base na confiança. Eles escolherão pousar em vocês apenas se sentirem que vocês estão seguros e sem medo deles. É um vínculo que conheço muito bem, e a experiência foi nada menos que mágica."

A viúva de Ozzy finalizou. "Amo todos vocês e agradeço profundamente pela quantidade de amor sobrenatural que vocês continuam me enviando."

Ozzy e Sharon se casaram em 1982. Eles tiveram três filhos em três anos: Aimee, em 1983; Kelly, em 1984; e Jack, em 1985.

