'Se recuperando': Sabrina Sato detalha estado de saúde do pai após cirurgia

Sabrina Sato deu detalhes sobre o estado de saúde do pai, Omar Rahal, durante sua passagem pelo The Town, que acontece neste final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O que aconteceu

Ao lado de Nicolas Prattes, a apresentadora falou como o pai está se sentindo após passar por uma cirurgia de emergência. "O meu pai está melhor. Está melhorando a cada dia, se tratando, se cuidando."

Ele mora na mesma rua que a gente. Então a gente consegue todo dia visitar ele na casa dele. Sabrina Sato

Sabrina falou que costuma visitar o pai com frequência. "Vou lá fazer uma massagem nele, um carinho, um cheiro. E aí vai melhorando cada vez mais."

Sobre a relação com Nicolas, Sabrina contou que foi no The Town que eles se viram pela primeira vez. "A gente se conheceu aqui. Nos vimos pela primeira vez em 2023, depois foi uma sucessão de encontros. Foi na festa da Globo, depois..."

Nicolas interrompeu e brincou: "Lá em casa.."