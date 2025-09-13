Topo

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 15/9 a 20/9

Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos) em "Vale Tudo" - Divulgação/Globo
Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo
do UOL

De Splash, em São Paulo

13/09/2025 22h00

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) logo abaixo:

Segunda, 15 de setembro

Tiago avisa a Odete que o aconteceu com o pai, e César estranha a atitude da mulher. Marco Aurélio é levado para o hospital. Marco Aurélio afirma a Leila que Odete está por trás do atentado que sofreu. Leila avisa ao marido que ele andará com segurança.

Mário Sérgio escuta a conversa entre Odete e Freitas, registrada em seu celular. Celina fica mal quando Estéban lhe diz que precisa de um tempo. Ivan fica desesperado com a recusa de Freitas em solicitar a assinatura de Marco Aurélio para liberar sua indenização. Leila conta a Marco Aurélio que, quando esteve na TCA, estranhou o clima entre Freitas e Odete.

Terça, 16 de setembro

Leila e Marco Aurélio conversam sobre a desconfiança de Freitas e Mário Sérgio. César grava a conversa de Odete com pessoas suspeitas. Aldeíde tenta incentivar André a ir à formatura da irmã. Maria de Fátima manda flores para Celina fingindo ser Olavo. Marco Aurélio recebe alta e resolve ir à TCA humilhar Freitas. Olavo e Celina ficam juntos. Marco Aurélio diz a Leila que deseja se vingar.

Celina recebe flores de Estéban. Mário Sérgio conta a Marco Aurélio que Freitas mentiu ao dizer que conseguiu empréstimo com o RH da empresa. Jarbas nota a tristeza de Consuêlo. Eunice conta para a família que recebeu uma proposta da estilista de Milão. Aldeíde conta a André que é sua patrocinadora. Marco Aurélio diz a Leila que planeja atentar contra Odete.

Quarta, 17 de setembro

André fica indignado com a mentira de Aldeíde e resolve deixá-la. Odete estranha a reação de César. Daniela se preocupa com André, mas Consuêlo comemora a volta do filho para casa. Heleninha e Renato ficam juntos. André avisa que desistirá do campeonato. Maria de Fátima fala mal de Celina para Estéban e avisa que a irmã de Odete sairá com Olavo.

Ana Clara contata Maria de Fátima, deixando claro que sabe quem ela é. Celina comenta com Eugênio sobre sua intenção de terminar a história com Olavo. Estéban flagra Celina com Olavo. César fica surpreso ao saber que, em seu contrato de casamento, consta que ele herdará 50% do Grupo TCA com a morte de Odete.

Quinta, 18 de setembro

Olavo critica César. Solange teme a piora de Afonso. Freitas mente para Marco Aurélio sobre o dinheiro para comprar a casa da mãe. Aldeíde e André demonstram estar infelizes com a separação. Pensando na presidência da TCA, Marco Aurélio pede a Mário Sérgio uma campanha para trabalhar sua imagem pessoal.

Celina e Estéban fazem as pazes. Mário Sérgio instiga Freitas a roubar Marco Aurélio. Odete ameaça acabar com a mesada de Maria de Fátima se ela mantiver contato com Ana Clara. Vasco e Lucimar decidem se casar. Consuêlo abençoa o namoro de André com Aldeíde. Ana Clara se encontra com Maria de Fátima.

Sexta, 19 de setembro

Maria de Fátima propõe parceria com Ana Clara contra Odete. Leila encontra uma arma na mala de Marco Aurélio. Solange ameaça terminar com Afonso se ele não seguir com o tratamento. Odete promove Consuêlo a assessora da presidência. Vasco e Lucimar se casam. Freitas e Eugênio se identificam durante conversa no casamento de Lucimar e Vasco. Odete sofre um atentado enquanto está dirigindo.

Sábado, 20 de setembro

Odete mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto. Afonso resolve retomar o tratamento. Odete e Marco Aurélio fazem um acordo para cessar a rivalidade entre ambos. Celina diz a Estéban que, para viajar, é preciso ter certeza que seus sobrinhos estejam bem. Ana Clara ajuda Maria de Fátima a gravar um vídeo pedindo perdão a Raquel. Consuêlo se sente nas nuvens ao ser promovida a diretora trainee por Odete.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

