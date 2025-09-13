Topo

Novo namorado de Flavia Saraiva é filho de Túlio Maravilha; conheça

Flavia Saraiva curte The Town ao lado de namorado, Tulinho - Clayton Felizardo/Brazilnews
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/09/2025 16h34

Na noite de ontem (12) no The Town, a ginasta Flavia Saraiva, 25, marcou presença no evento com o influenciador Tulinho Maravilha, 28.

Quem é ele?

Tulinho, apelido de Túlio Humberto Pereira Costa Filho, é o filho mais velho de Túlio Maravilha, ex-jogador de futebol. Ele tentou seguir os passos do pai e passou por times como Vila Nova, Taboão da Serra e São Caetano, mas aposentou as chuteiras em 2018.

Após deixar a carreira como jogador, ele passou a investir na criação de conteúdo digital sobre futebol e trabalhar como influenciador. Hoje, ele soma mais de 3 milhões de seguidores em seu canal no YouTube, perfis no Instagram e TikTok.

No início de agosto, Flávia e Tulinho postaram fotos de uma ida à praia nas redes sociais, aumentando os comentários sobre um romance. E agora, foram vistos de mãos dadas no The Town.

