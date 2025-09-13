Topo

Bruninho assume namoro com especialista em finanças; conheça

Bruninho e Ana Laura Magalhães no The Town Imagem: Webert Belicio / Agnews
13/09/2025 22h47Atualizada em 13/09/2025 23h04

Bruninho, 39, foi ao The Town hoje (13) acompanhado da sua nova namorada, Ana Laura Monteiro, 34.

Quem é Ana Laura Magalhães

A nova namorada do jogador de vôlei é especialista financeira e criadora do canal Explica Ana, no YouTube e Instagram. Ela ficou conhecida por fazer conteúdo explicando conceitos econômicos complexos, utilizando uma linguagem mais simples.

Aos 29, Ana foi eleita pela revista "Forbes" como uma das principais vozes do país com menos de 30 anos.

Ela é bacharel em relações internacionais e Mestre em Economia Política Internacional.

O casal assumiu o relacionamento há menos de um mês, quando o atleta publicou uma foto a lado de Ana Laura a caminho do show da banda Yellowcard, em São Paulo. Desde então, eles têm sido vistos publicamente, como no jogo da NFL, no início de setembro.

